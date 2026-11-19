Yapay Zeka Özeti:
- Oyun dünyasının merakla beklenen dev yapımı GTA 6, çıkışıyla birlikte yayın platformlarında tarihi bir rekor kırdı. Twitch platformunda aynı anda 3,29 milyon izleyiciye ulaşan oyun, Valorant'a ait eski rekoru ikiye katlamayı başardı. YouTube ve Kick platformlarının da eklenmesiyle toplam canlı izleyici sayısı 7,88 milyona kadar ulaştı. Oyun böylece dijital yayıncılık arenasının yeni lideri oldu. Bu inanılmaz başarı, oyunun dijital dünyadaki etkisini bir kez daha kanıtlıyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
GTA 6, Twitch Rekorunu Kırdı
GTA 6, dün Twitch'te 3.29 milyon eş zamanlı izleyiciye ulaştı. Daha önce hiçbir oyun aynı anda bu kadar izleyiciyi ekran başına toplayamamıştı. Hatta en yakın takipçisini neredeyse ikiye katladığını söyleyebiliriz. Zira bu rekorun bir önceki sahibi olan Valorant, kapalı betası ilk çıktığında 1.74 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Twitch'te etkileyici performans sergileyen diğer oyunlar arasında Hogwarts Legacy (1.36 milyon), Path of Exile 2 (1.35 milyon) ve Cyberpunk 2077 (1.32 milyon) bulunuyor.
Diğer platformlarda da durum pek farklı değildi. Streams Charts tarafından toplanan verilere göre GTA 6; Twitch, Kick, YouTube gibi platformlardaki canlı yayınların tamamı hesaba katıldığında 7.88 milyon eş zamanlı izleyici çekti. YouTube'da eş zamanlı izleyici sayısı 3.19 milyonda zirveyi gördü.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: