Yapay Zeka Özeti:
- Rockstar'ın 30 FPS ile sınırladığı GTA 6 için Xbox'ta sürpriz bir yöntem keşfedildi. Oyuncular, Quick Resume özelliğini ve ekran ayarlarını kullanarak kare hızı limitini kaldırmayı başardı. Bu sayede GTA 6, Xbox Series X ve S'te 60 FPS'de çalışıyor. Hızlanan bazı animasyonlara rağmen oyun konsollarda oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Bu gelişme, oyunun gerçek performans potansiyelini açıkça gösteriyor.
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GTA 6, Xbox Series S'te Bile 60 FPS Oynanabiliyor
İlk olarak Meowwie64 adlı Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen, daha sonra sosyal medyada farklı oyuncular tarafından da doğrulanan bir metot, GTA 6'nın Xbox Series X/S'te 60 FPS oynanabilmesini sağlıyor. Bu metotun merkezinde ise Xbox'ın Quick Resume özelliği bulunuyor. Oyunu Quick Resume'de bırakıp birkaç ufak ayarlama yaptıktan sonra geri dönmek, oyundaki FPS sınırlamasını kaldırıyor.
Reddit gibi platformlarda çok sayıda oyuncunun işe yaradığına şahitlik ettiği yöntem şöyle çalışıyor:
- Xbox ayarlarından ekran yenileme hızını 60 Hz olarak ayarlayın
- GTA 6'yı başlatın.
- Yükleme ekranında altı yıldız simgesini gördüğünüzde Xbox'ın ekran yenileme hızını 120 Hz olarak değiştirin.
- GTA 6'yı tamamen kapatmadan Xbox'ta başka bir oyun başlatın.
- Diğer oyun açıldıktan sonra Quick Resume (Hızlı Devam) özelliğini kullanarak GTA 6'ya geri dönün.
- GTA 6'nın kare hızı sınırı kaldırılmış olmalı.
Tabii oyun 30 FPS'ye uygun şekilde hazırlandığı için, bu ufak manipülasyonla oyunu 60 FPS'ye almak bazı tuhaf sonuçlar da veriyor. Örneğin karakterler ve araçlar olması gerekenden biraz daha hızlı hareket ediyor. Ama buna rağmen oyunun genel olarak 30 FPS üzerinde de sorunsuz çalıştığı görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: