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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Rockstar'ın 30 FPS ile sınırladığı GTA 6 için Xbox'ta sürpriz bir yöntem keşfedildi. Oyuncular, Quick Resume özelliğini ve ekran ayarlarını kullanarak kare hızı limitini kaldırmayı başardı. Bu sayede GTA 6, Xbox Series X ve S'te 60 FPS'de çalışıyor. Hızlanan bazı animasyonlara rağmen oyun konsollarda oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Bu gelişme, oyunun gerçek performans potansiyelini açıkça gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son günlere damga vuran GTA 6, gerek karakter animasyonları, gerek NPC etkileşimleri, gerekse açık dünyasının canlılığıyla pek çok alanda çıtayı yukarı çekti. Yeni GTA, sadece oyuncular değil, oyun yapanlar tarafından da hayranlıkla karşılandı. Ancak tüm bu teknik şahikalar arasında sırıtan tek bir nokta vardı; O da Rockstar'ın oyunu 30 FPS ile sınırlandırmış olması. Oyun konsoldan bağımsız olarak 30 FPS'ye sabitlenmiş olarak oyunculara sunuldu. Ancak Xbox'ta keşfedilen bir yöntem, herhangi bir dış müdahâle olmadan oyunun 60 FPS'de oynanmasına olanak sağladı.

GTA 6, Xbox Series S'te Bile 60 FPS Oynanabiliyor





İlk olarak Meowwie64 adlı Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen, daha sonra sosyal medyada farklı oyuncular tarafından da doğrulanan bir metot, GTA 6'nın Xbox Series X/S'te 60 FPS oynanabilmesini sağlıyor. Bu metotun merkezinde ise Xbox'ın Quick Resume özelliği bulunuyor. Oyunu Quick Resume'de bırakıp birkaç ufak ayarlama yaptıktan sonra geri dönmek, oyundaki FPS sınırlamasını kaldırıyor.

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Reddit gibi platformlarda çok sayıda oyuncunun işe yaradığına şahitlik ettiği yöntem şöyle çalışıyor:

Xbox ayarlarından ekran yenileme hızını 60 Hz olarak ayarlayın

olarak ayarlayın GTA 6'yı başlatın.

Yükleme ekranında altı yıldız simgesini gördüğünüzde Xbox'ın ekran yenileme hızını 120 Hz olarak değiştirin.

olarak değiştirin. GTA 6'yı tamamen kapatmadan Xbox'ta başka bir oyun başlatın.

Diğer oyun açıldıktan sonra Quick Resume (Hızlı Devam) özelliğini kullanarak GTA 6'ya geri dönün.

GTA 6'nın kare hızı sınırı kaldırılmış olmalı.

Tabii oyun 30 FPS'ye uygun şekilde hazırlandığı için, bu ufak manipülasyonla oyunu 60 FPS'ye almak bazı tuhaf sonuçlar da veriyor. Örneğin karakterler ve araçlar olması gerekenden biraz daha hızlı hareket ediyor. Ama buna rağmen oyunun genel olarak 30 FPS üzerinde de sorunsuz çalıştığı görülüyor.

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GTA 6 Xbox'ta 60 FPS oynanabiliyor

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