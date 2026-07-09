GTA 6 bir ülkede yaş doğrulamasına takıldı: Rockstar'a ceza yağabilir!

Tam Boyutta Gör GTA 6'nın çıkışına sadece birkaç ay kaldı ancak Avustralyalı oyuncuların Rockstar'ın en yeni açık dünya oyununa girmeden önce tamamlamaları gereken bir adım daha var. Ülkenin yeni çevrimiçi güvenlik kuralları, oyuncuların yetişkin olduklarını doğrulamalarını gerektiriyor. Buna uymayanlar Rockstar Games'i milyonlarca dolarlık cezalara maruz bırakabilir.

Rockstar net: GTA 6 CD hiç çıkmayacak! 1 hf. önce eklendi

Avustralya'da yaş doğrulama zorunlu

R18+ sınıflandırmasına sahip içerikler için yaş doğrulama zorunlu. Kullanıcıların bir kimlikle yetişkin olduklarını doğrulamaları gerekiyor. Yasalar gereği bunun uygulanacağı ülkelerin başında Avustralya geliyor. GTA 6 henüz bu ülkede nihai sınıflandırmasını almadı ancak yetişkin temalara ve Grand Theft Auto serisinin geçmişine bakılırsa, büyüklere yönelik bir derecelendirme olacak.

Rockstar her ihlalde ceza ödeyecek!

Bu durum, yalnızca oyuncular değil, Rockstar açısından da sıkıntılı. Rockstar, geçerli yaş doğrulama gerekliliklerine uyulmaması durumunda her ihlal için 49.5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Ehliyetle kimlik doğrulama gündemde

Ayrıca, bu gerekliliğin GTA 6'nın hikaye moduna mı, beklenen online moduna mı yoksa her ikisine de mi uygulanacağı belirsiz. GTA 6'nın çevrimiçi modla piyasaya sürülmesi planlanmasa da, tek oyunculu oyun olarak tanıtılsa da, GTA Online'ın mevcut sürümü kullanıcıların kimlik doğrulamasından geçmesini gerektiriyor. Bununla birlikte, yaş doğrulama, oyuncuların doğrudan Rockstar'a resmi kimliklerini yüklemeleri gerektiği anlamına gelmiyor. Kuralların nasıl uygulanacağına bağlı olarak, gereksiz kişisel bilgileri ifşa etmeden bir oyuncunun gerekli yaş şartını karşıladığını doğrulamak için başka yöntemler de kullanılabilir.

Rockstar, henüz ülke bazlı yaş kısıtlamalarının nasıl uygulanacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

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GTA 6 yaş doğrulamasına takıldı: Rockstar'a ceza yağabilir!

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