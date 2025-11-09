Giriş
    GTA 6'yı ertelemenin bedeli yarım milyar dolar olabilir

    Normalde Mayıs ayında çıkması beklenen GTA 6'nın Kasım 2026'ya ertelenmesi, Rockstar Games'e pahalıya patlayabilir. Bu kararın şirkete maliyetinin yaklaşım yarım milyar dolar olacağı düşünülüyor.

    GTA 6'yı ertelemenin bedeli yarım milyar dolar olabilir Tam Boyutta Gör
    Son yılların en heyecanla beklenen oyunu olan GTA 6, bu hafta bir kez daha ertelendi. Daha önce oyununun çıkış tarihini 2026'nın Mayıs ayına alan Rockstar Games, bu kez de çıkışın 19 Kasım 2026'ya alındığını duyurdu. Yeni GTA oyununu sabırsızlıkla bekleyen oyuncuları hayal kırıklığına uğratan bu karar, Rockstar açısından da idealden uzak sonuçlar doğurdu. Çünkü gelen son haberlere göre altı aylık bu ertelemenin şirkete maliyeti yaklaşık yarım milyar dolar.

    VideoGamer'a konuşan finans profesörü Rob Wilson'a göre oyunu altı ay ertelemek, Rockstar Games'in 500 milyon dolar kaybetmesine sebep olacak. Çünkü bu karar, hem Rockstar ekibinin hem de dışardan yardım alınan şirketlerin altı ay daha oyun üzerinde çalışmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bu da ek maliyet olarak geri dönüyor. Diğer yandan belirlenen yeni tarihe göre yeni bir tanıtım kampanyası oluşturulması gerekiyor. Bu da ek maliyet anlamına geliyor. Wilson'a göre sadece bunlar bile oyunun maliyetine ekstradan 350 milyon dolar ekleyebilir.

    Rob Wilson, yarım milyar dolarlık bu ek maliyete rağmen oyunu ertelemenin doğru karar olabileceğini savunuyor. Çünkü GTA 6'nın sorunsuz bir çıkış yapmasının uzun vadedeki getirisi bundan çok daha yüksek.

    GTA 6'nın Artan Maliyeti Oyunun Fiyatına Yansıyabilir

    Bu ertelemeden önce bile GTA 6'nın bütçesinin 1 milyar dolara yakın olduğu konuşuluyordu. Şimdi eklenen bu maliyetlerle birlikte yeni GTA oyununun bütçesi daha da yukarı çıkacak. Şimdi asıl soru bunun oyunculara yansımasının nasıl olacağı. Daha önce GTA 6'nın 100 dolara bile satışa sunulabileceği konuşuluyordu. 100 dolar biraz abartılı olsa da giderek artan bütçe oyunun fiyat etiketine yansıyabilir. Üstelik böyle bir artışın, oyun dünyasının geri kalanı tarafından da yeni bir standart olarak kabul edilmesinden endişe duyuluyor.

