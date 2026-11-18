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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6 için ilk eleştiriler nihayet yayınlandı. MetaCritic'te 99 puanla açılış yapan yapım, tüm zamanların en yüksek puan alan oyunlarından biri oldu. Yüz on dörtten fazla uzmanın değerlendirmesine rağmen bu yüksek puanını koruyan GTA 6, efsanevi Zelda'nın rekoruna ortak olarak beklentileri boşa çıkarmadı. Rockstar Games, bu gece çıkacak oyunuyla sektörde çıtayı bir kez daha yükseltiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının yıllardır bekkediği gün geldi çattı. Son yılların en heyecanla beklenen oyunu GTA 6, bu gece itibarıyla pek çok ülkede indirilebilir hâle gelecek ve milyonlarca oyuncu yeni GTA oyununu denemek için konsollarının başına geçecek. Ancak oyunun nasıl olduğunu öğrenmek için geceyi beklememiz gerekmiyor. Zira basın ambargosunun kalkmasıyla birlikte ilk eleştiriler paylaşıldı ve oyunun eleştirmen puanı da belli oldu.

GTA 6, MetaCritic'te Açılışı 99 Puanla Yaptı

Tam Boyutta Gör GTA 6, eleştirmen yorumlarının derlendiği başlıca platform olan MetaCritic'te açılışı 99 puanla yaptı. Bu da GTA 6'yı tüm zamanların en yüksek puan alan iki oyunundan biri yapıyor. Daha önce sadece 1998 yapımı Legend of Zelda: Ocarina of Time bu puanı alabilmişti.

Üstelik bu öyle birkaç eleştirmenin oyuyla ortaya çıkmış göz boyayıcı bir puan da değil. Zira şu an itibarıyla MetaCritic'e 114 eleştirmen puanı girilmiş durumda. 114 yayının değerlendirmesi sonrası GTA 6 hâlâ 99 puanda. Anlaşılan o ki Rockstar Games yine beklentileri boşa çıkarmamış.

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Yıllar sonra gelen bu yeni GTA oyununun hemen hemen her konuda oyun dünyası için çıtayı yükseltecek yapım olması bekleniyor. GTA 6'nın merkezinde, birlikte soygun yapan bir çift bulunuyor. Bu yüzden GTA tarihinde ilk kez kontrol ettiğimiz ana karakterlerden biri kadın olacak. Oyun, Vice City'yi de içine alan Leonida (Florida) bölgesinde geçiyor.

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GTA 6 yorumları geldi: Eleştirmen puanıyla zirveye oturdu

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