Yapay Zeka Özeti:
- Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6 için ilk eleştiriler nihayet yayınlandı. MetaCritic'te 99 puanla açılış yapan yapım, tüm zamanların en yüksek puan alan oyunlarından biri oldu. Yüz on dörtten fazla uzmanın değerlendirmesine rağmen bu yüksek puanını koruyan GTA 6, efsanevi Zelda'nın rekoruna ortak olarak beklentileri boşa çıkarmadı. Rockstar Games, bu gece çıkacak oyunuyla sektörde çıtayı bir kez daha yükseltiyor.
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GTA 6, MetaCritic'te Açılışı 99 Puanla Yaptı
Üstelik bu öyle birkaç eleştirmenin oyuyla ortaya çıkmış göz boyayıcı bir puan da değil. Zira şu an itibarıyla MetaCritic'e 114 eleştirmen puanı girilmiş durumda. 114 yayının değerlendirmesi sonrası GTA 6 hâlâ 99 puanda. Anlaşılan o ki Rockstar Games yine beklentileri boşa çıkarmamış.
Yıllar sonra gelen bu yeni GTA oyununun hemen hemen her konuda oyun dünyası için çıtayı yükseltecek yapım olması bekleniyor. GTA 6'nın merkezinde, birlikte soygun yapan bir çift bulunuyor. Bu yüzden GTA tarihinde ilk kez kontrol ettiğimiz ana karakterlerden biri kadın olacak. Oyun, Vice City'yi de içine alan Leonida (Florida) bölgesinde geçiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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