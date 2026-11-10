GTA 7 için GTA 6 kadar uzun süre beklememiz gerekmeyebilir

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6 için geri sayım sürerken, yapımcı şirket Take-Two şimdiden GTA 7'yi planlamaya başladı. Röportaj veren CEO Strauss Zelnick, önümüzdeki on yıl içinde ikonik serilerinin yeni içeriklerle buluşma hızının artacağını belirtti. Yöneticilerin benzer açıklamaları da göz önüne alındığında, GTA 7 için GTA 6 kadar uzun yıllar beklemek zorunda kalmayabiliriz. Ancak stüdyonun GTA 7 öncesinde farklı bir projeye odaklanması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi oyun dünyasında şu anda tüm gözler GTA 6'ya çevrilmiş durumda. Yıllardır heyecanla beklenen oyun, nihayet 19 Kasım'da oyuncularla buluşacak. Biz GTA 6 için gün saymaya devam ederken, Rockstar Games ve Take Two ise şimdiden bir sonraki GTA oyunu üzerinde düşünmeye başlamış durumda.

GTA serisini yapan Rockstar Games stüdyosunu bünyesinde barındıran Take Two, bir sonraki GTA oyunu için bu kadar uzun süre beklememiz gerekmeyeceğini düşünüyor. Bu hafta verdiği bir röportajda GTA serisinin geleceğine değinen Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA gibi büyük serilerde yeni oyun çıkarma hızının artacağına inandığını ifade etti:

"GTA dahil olmak üzere ikonik serilerimizden gelecek içeriklerin oyunculara sunulma hızının önümüzdeki 10 yıl içinde önemli ölçüde değişeceğini düşünüyoruz." diyen Zelnick, bu açıklamasıyla GTA 7 için bekleyişin daha kısa olabileceğini ortaya koydu. Hatırlarsanız daha önce bazı Rockstar Games yöneticileri de benzer açıklamalar yapmış ve bir sonraki GTA oyununu yapmanın bu kadar uzun sürmeyeceğini belirtmişti.

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Rockstar'ın Bir Sonraki Oyunu GTA 7 Olmayabilir

Tabii bu Rockstar'ın hemen GTA 7 üzerinde çalışmaya başlayacağı anlamına gelmiyor. Aksine stüdyonun yeni bir GTA oyununa geçmeden önce farklı bir projeye odaklanacağı düşünülüyor. AncakZelnick'in bu açıklamaları, şirketin şimdiden GTA'nın geleceği hakkında düşünmeye başladığını gösteriyor.

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GTA 7 için GTA 6 kadar beklememiz gerekmeyebilir

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