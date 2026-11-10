GTA 7 için GTA 6 kadar uzun süre beklememiz gerekmeyebilir

Yapay Zeka Özeti:
- GTA 6 için geri sayım sürerken, yapımcı şirket Take-Two şimdiden GTA 7'yi planlamaya başladı. Röportaj veren CEO Strauss Zelnick, önümüzdeki on yıl içinde ikonik serilerinin yeni içeriklerle buluşma hızının artacağını belirtti. Yöneticilerin benzer açıklamaları da göz önüne alındığında, GTA 7 için GTA 6 kadar uzun yıllar beklemek zorunda kalmayabiliriz. Ancak stüdyonun GTA 7 öncesinde farklı bir projeye odaklanması bekleniyor.
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GTA serisini yapan Rockstar Games stüdyosunu bünyesinde barındıran Take Two, bir sonraki GTA oyunu için bu kadar uzun süre beklememiz gerekmeyeceğini düşünüyor. Bu hafta verdiği bir röportajda GTA serisinin geleceğine değinen Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA gibi büyük serilerde yeni oyun çıkarma hızının artacağına inandığını ifade etti:
"GTA dahil olmak üzere ikonik serilerimizden gelecek içeriklerin oyunculara sunulma hızının önümüzdeki 10 yıl içinde önemli ölçüde değişeceğini düşünüyoruz." diyen Zelnick, bu açıklamasıyla GTA 7 için bekleyişin daha kısa olabileceğini ortaya koydu. Hatırlarsanız daha önce bazı Rockstar Games yöneticileri de benzer açıklamalar yapmış ve bir sonraki GTA oyununu yapmanın bu kadar uzun sürmeyeceğini belirtmişti.
Rockstar'ın Bir Sonraki Oyunu GTA 7 Olmayabilir
Tabii bu Rockstar'ın hemen GTA 7 üzerinde çalışmaya başlayacağı anlamına gelmiyor. Aksine stüdyonun yeni bir GTA oyununa geçmeden önce farklı bir projeye odaklanacağı düşünülüyor. AncakZelnick'in bu açıklamaları, şirketin şimdiden GTA'nın geleceği hakkında düşünmeye başladığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: