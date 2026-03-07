GTA Online'a Avustralya'da yaş sınırı uygulaması getirildi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gelecek hafta, Avustralya’da R18+ olarak derecelendirilen online oyunlara erişmeye çalışan herkes yaş doğrulama sürecinden geçmek zorunda kalacak. Bu durum çok sayıda oyunu etkilemese de, GTA Online'ı etkileyecek.

Sosyal medya ve oyunlara yönelik düzenleme mecliste 2 gün önce eklendi

GTA ve diğer online oyunlarda yaş doğrulaması

Yeni düzenleme, arama motorlarının, sosyal medya platformlarının, yetişkin sitelerinin, uygulama mağazalarının, oyun sağlayıcılarının ve açık içerikli sohbet botları da dahil olmak üzere üretken yapay zeka sistemlerini kapsıyor. Yetkililer, bu platformların çocukların yaşa uygun olmayan içeriklere maruz kalmasını önlemek için adımlar atmasını zorunlu hale getiriyor.

Kuralın çevrimdışı oyunlar için geçerli olmadığını belirtmek önemli. R18+ derecelendirmesine sahip olan Resident Evil Requiem gibi oyunlar yaş sınırlamasına tabi olmayacak. Grand Theft Auto Online başta olmak üzere online oynanan oyunlar, yaş doğrulaması gerektirecek.

Geçtiğimiz yıl, Rockstar Games'in GTA Online için yaş doğrulama sistemini getireceğini ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu sistemde yüz tarama ya da devlet tarafından verilen kimliklerin fotoğraflarını gönderme seçeneği sunuluyor.

