GTA 6 ön siparişiyle aktif olan GTA+ üyeliği nasıl iptal edilir?

GTA+, Rockstar'ın her ay GTA Online için oyun içi para birimi, diğer özel oyun içi avantajlar ve en önemlisi, Bully, Red Dead Redemption ve orijinal olarak PS2'de yayınlanan üç GTA oyununun definitive sürümleri de dahil olmak üzere Rockstar oyunlarından oluşan bir kütüphaneye ek ücret ödemeden erişim sağlayan abonelik hizmeti. Rockstar, GTA 6 ön siparişi bonusu olarak 1 ay ücretsiz GTA+ üyeliği veriyor. Ancak, GTA Online ile hiçbir işiniz yoksa, yalnızca GTA 6’nın hikayesini oynamak istiyorsanız, iptal etmenizde fayda var. Aksi halde, unutup sonraki ay ücretlendirilirsiniz.
PlayStation’da GTA+ üyeliğini iptal etme 👇🏻
- Ayarlar’a girin
- Kullanıcılar ve Hesaplar’a girin
- Hesap sekmesinde Ödemeler ve Abonelikler’e girin
- Abonelikler bölümüne gidin
- GTA+’ı bulun
- Otomatik yenilemeyi kapatın
Xbox'ta GTA Plus üyelik iptali 👇🏻
- Xbox düğmesine basın
- Profil ve Sistem’e girin
- Ayarlar - Hesap - Abonelikler yolunu izleyin
- GTA+’ı seçin
- Aboneliği İptal Et" veya "Yinelenen Ödemeleri Kapat" seçeneğine tıklayın
Xbox’ta GTA+ üyeliğini iptal etmenin bir diğer yolu; Microsoft hesabınızda "Abonelikler" sayfasına gidin, giriş yapın, GTA+’ın yanındaki "Yönet" seçeneğine tıklayın ve "Aboneliği İptal Et" seçeneğini seçin. Düğme gri renkteyse, zaten iptal etmişsiniz demektir.
GTA 6 ön siparişi için bir aylık ücretsiz GTA+ harika bir bonus ancak otomatik yenilemeyi ayarlamayı unutmazsanız.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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