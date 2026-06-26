GTA 6 ön siparişiyle aktif olan GTA+ üyeliği nasıl iptal edilir?

Tam Boyutta Gör Rockstar, GTA 6 ön sipariş verenlere güzel bir bonus sunuyor: bir aylık ücretsiz GTA+ Premium. Ancak, bu deneme süresi bitmeden iptal edilmezse ücretlendiriliyorsunuz ki konsollarda GTA Plus üyeliği aylık 199 TL. GTA dünyasına dalıp bir üyeliğiniz olduğunu unutmanız olası. Bir sonraki ay için ücretlendirilmek istemiyorsanız, GTA+ üyeliği nasıl iptal edilir bilmenizde fayda var. GTA+ üyelik iptal etme adımları burada.

GTA 6 en ucuz nerede, hangi ülkede ne kadar fiyatla satılıyor? 11 sa. önce eklendi

GTA+, Rockstar'ın her ay GTA Online için oyun içi para birimi, diğer özel oyun içi avantajlar ve en önemlisi, Bully, Red Dead Redemption ve orijinal olarak PS2'de yayınlanan üç GTA oyununun definitive sürümleri de dahil olmak üzere Rockstar oyunlarından oluşan bir kütüphaneye ek ücret ödemeden erişim sağlayan abonelik hizmeti. Rockstar, GTA 6 ön siparişi bonusu olarak 1 ay ücretsiz GTA+ üyeliği veriyor. Ancak, GTA Online ile hiçbir işiniz yoksa, yalnızca GTA 6’nın hikayesini oynamak istiyorsanız, iptal etmenizde fayda var. Aksi halde, unutup sonraki ay ücretlendirilirsiniz.

PlayStation’da GTA+ üyeliğini iptal etme 👇🏻

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Ayarlar’a girin Kullanıcılar ve Hesaplar’a girin Hesap sekmesinde Ödemeler ve Abonelikler’e girin Abonelikler bölümüne gidin GTA+’ı bulun Otomatik yenilemeyi kapatın

Xbox'ta GTA Plus üyelik iptali 👇🏻

Xbox düğmesine basın Profil ve Sistem’e girin Ayarlar - Hesap - Abonelikler yolunu izleyin GTA+’ı seçin Aboneliği İptal Et" veya "Yinelenen Ödemeleri Kapat" seçeneğine tıklayın

Xbox’ta GTA+ üyeliğini iptal etmenin bir diğer yolu; Microsoft hesabınızda "Abonelikler" sayfasına gidin, giriş yapın, GTA+’ın yanındaki "Yönet" seçeneğine tıklayın ve "Aboneliği İptal Et" seçeneğini seçin. Düğme gri renkteyse, zaten iptal etmişsiniz demektir.

GTA 6 ön siparişi için bir aylık ücretsiz GTA+ harika bir bonus ancak otomatik yenilemeyi ayarlamayı unutmazsanız.

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GTA Plus üyeliğini iptal etme nasıl yapılır? (GTA 6 özel)

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