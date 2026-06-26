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    GTA 6 ön siparişiyle aktif olan GTA+ üyeliği nasıl iptal edilir?

    Grand Theft Auto 6 ön sipariş, bir aylık ücretsiz GTA Plus Premium aboneliği hediyesi içeriyor. Ancak, otomatik yenilemeli olduğundan iptal etmekte fayda var. Peki, GTA+ üyeliği nasıl iptal edilir?

    GTA 6 GTA+ üyeliği iptali Tam Boyutta Gör
    Rockstar, GTA 6 ön sipariş verenlere güzel bir bonus sunuyor: bir aylık ücretsiz GTA+ Premium. Ancak, bu deneme süresi bitmeden iptal edilmezse ücretlendiriliyorsunuz ki konsollarda GTA Plus üyeliği aylık 199 TL. GTA dünyasına dalıp bir üyeliğiniz olduğunu unutmanız olası. Bir sonraki ay için ücretlendirilmek istemiyorsanız, GTA+ üyeliği nasıl iptal edilir bilmenizde fayda var. GTA+ üyelik iptal etme adımları burada.

    GTA+, Rockstar'ın her ay GTA Online için oyun içi para birimi, diğer özel oyun içi avantajlar ve en önemlisi, Bully, Red Dead Redemption ve orijinal olarak PS2'de yayınlanan üç GTA oyununun definitive sürümleri de dahil olmak üzere Rockstar oyunlarından oluşan bir kütüphaneye ek ücret ödemeden erişim sağlayan abonelik hizmeti. Rockstar, GTA 6 ön siparişi bonusu olarak 1 ay ücretsiz GTA+ üyeliği veriyor. Ancak, GTA Online ile hiçbir işiniz yoksa, yalnızca GTA 6’nın hikayesini oynamak istiyorsanız, iptal etmenizde fayda var. Aksi halde, unutup sonraki ay ücretlendirilirsiniz.

    PlayStation’da GTA+ üyeliğini iptal etme 👇🏻

    gta plus üyeliği iptal etme adımları Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar’a girin
    2. Kullanıcılar ve Hesaplar’a girin
    3. Hesap sekmesinde Ödemeler ve Abonelikler’e girin
    4. Abonelikler bölümüne gidin
    5. GTA+’ı bulun
    6. Otomatik yenilemeyi kapatın

    Xbox'ta GTA Plus üyelik iptali 👇🏻

    1. Xbox düğmesine basın
    2. Profil ve Sistem’e girin
    3. Ayarlar - Hesap - Abonelikler yolunu izleyin
    4. GTA+’ı seçin
    5. Aboneliği İptal Et" veya "Yinelenen Ödemeleri Kapat" seçeneğine tıklayın

    Xbox’ta GTA+ üyeliğini iptal etmenin bir diğer yolu; Microsoft hesabınızda "Abonelikler" sayfasına gidin, giriş yapın, GTA+’ın yanındaki "Yönet" seçeneğine tıklayın ve "Aboneliği İptal Et" seçeneğini seçin. Düğme gri renkteyse, zaten iptal etmişsiniz demektir.

    GTA 6 ön siparişi için bir aylık ücretsiz GTA+ harika bir bonus ancak otomatik yenilemeyi ayarlamayı unutmazsanız.

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    enreka_tr 22 saat önce

    On bildiğin Kia olmuş

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