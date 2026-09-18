GTA V, DLSS 5.0 ile modlandı: GTA VI'dan daha iyi görünüyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın henüz resmi olarak tüm oyunlara sunmadığı DLSS 5 Neural Rendering teknolojisi, mod geliştiricilerinin çalışmaları sayesinde farklı yapımlarda test edilmeye devam ediyor. Son olarak Grand Theft Auto V, çift DLSS 5 Neural Rendering işlemiyle yeniden ele alındı ve ortaya çıkan görüntüler oyunun grafiklerini oldukça farklı bir noktaya taşıyor.

GTA V, DLSS 5 ile GTA VI'ya rakip oldu!

DLSS 5'in sızdırılan dosyalarının mod geliştiricilerinin eline geçmesinin ardından teknoloji önce Control ve Skyrim gibi oyunlarda denenmiş, daha sonra GTA V ve Cyberpunk 2077 dahil olmak üzere farklı yapımlara uyarlanmıştı. Deneysel uygulamalarda özellikle karakter yüzleri, ışıklandırma, gölgeler ve çevre detaylarında belirgin değişiklikler görülüyor. Şimdi ise yeni mod, GTA V Enhanced üzerinde test edildi.

Paylaşılan yeni videoda GTA V, RTX 4090 ekran kartı üzerinde çalıştırılıyor. Deneysel mod, DLSS 5'in Neural Rendering bileşenini iki aşamalı şekilde kullanarak oyunun mevcut görüntüsünü yeniden işliyor.

Tam Boyutta Gör Bu yöntemde amaç yalnızca görüntüyü daha yüksek çözünürlüğe taşımak değil. Neural Rendering, oyundaki mevcut görsel verileri kullanarak ışıklandırma, materyaller, yüz detayları ve çevresel unsurlar üzerinde yeniden işlem gerçekleştiriyor. GTA V'te ise, karakterlerin cilt detayları, daha gerçekçi ışık geçişleri ve çevrede daha yoğun gölge efektleri görülürken, Los Santos'un genel görüntüsü de daha sinematik bir hale geliyor.

Bu deneyin en dikkat çekici taraflarından biri ise ortaya çıkan görüntülerin GTA VI ile yapılan karşılaştırmalarda oldukça yakın görünmesi. Daha önce de GTA V'in DLSS 5 ile geliştirilmiş görüntüleri GTA VI'nın yayınlanan oynanış görüntüleriyle karşılaştırılmıştı.

DLSS 5'in performans maliyeti hâlâ önemli

Görüntü kalitesindeki artışa rağmen DLSS 5'in mevcut sızdırılmış sürümünde performans maliyeti önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor. Üstelik GTA V'teki yeni deneyde teknolojinin çift kez uygulanması, işlem yükünün daha da artabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte kullanılan sürümün Nvidia'nın nihai DLSS 5 sürümü olmadığı ve mod geliştiricilerinin henüz deneysel dosyalar üzerinden çalıştığı unutulmamalı.

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Nvidia'nın DLSS 5'i resmi olarak yaygınlaştırmasıyla birlikte sürücü, oyun motoru ve Tensor çekirdeği tarafında yapılacak optimizasyonların bu maliyeti azaltıp azaltmayacağı merak konusu.

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GTA V, DLSS 5.0 ile modlandı: GTA VI'dan daha iyi görünüyor

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