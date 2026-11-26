Gerçek markalar yok, tanıdık efsaneler var! Jason’ın pikabından West Coast Customs imzalı gerçek araçlara kadar, hangi aracın arkasında hangi efsane var, karşılıklarıyla bu videoda

GTA 6 ile birlikte Vice City sokaklarına ve Leonida yollarına adım atarken bu videoda hikaye veya görevler yerine doğrudan otomobil dünyasına odaklanıyoruz. Rockstar Games, oyunda gerçek marka isimleri yerine Vapid, Grotti, Pegassi ve Bravado gibi kurgusal markalar kullansa da araç tasarımları gerçek dünyadaki efsane modellere dayanıyor. Bu içerikte yalnızca resmi paylaşımlarda, fragmanlarda ve oyun veri tabanlarında net biçimde öne çıkan araçları ele alıyor; hangilerinin kesinleşmiş bilgi, hangilerinin tasarım tahmini olduğunu açıkça ayırıyoruz.

İncelememize Jason’ın yıpranmış pikabı Vapid Ganado '70 ile başlıyor, 1970 Ford Ranchero gövdesi ve 1969-1970 Mercury Cougar ön yüzü birleşimini inceliyoruz. Ardından birinci nesil Ford Mustang ilhamlı Vapid Dominator '67 ve çöl odaklı Dominator '67 Buggy modellerine, 1955 Ford Crown Victoria çizgisindeki Vapid Stanier '55 sedanına, Vapid Riata Classic arazi aracına ve şehir trafiğinde sıkça görülecek Vapid Montagne, Lowline, Reclaimer ile Sandking XT modellerine değiniyoruz.

Klasik ve sportif tarafta ise Ferrari Testarossa esintili Grotti Cheetah '95, Shelby Daytona Coupe çizgisindeki Declasse Mamba GT, Mercury Cougar tasarımına yakın Sirius, Kellison J4 benzeri isimsiz klasik spor araba ve Chrysler 300 tabanlı Schyster PMP 700 yer alıyor. Ayrıca Vice Beach polis teşkilatı renklerindeki Lamborghini Huracán benzeri Pegassi Tempesta ile birlikte Dodge, Chevrolet ve Crown Victoria tabanlı polis araçlarını, Ducati Panigale V2 esintili Principe Alvino V1 motosikleti ve Grassrivers bataklıklarına uygun Swamp Buggy modelini mercek altına alıyoruz.

Videonun en dikkat çekici bölümlerinden birinde Rockstar’ın West Coast Customs atölyesinde gerçeğe dönüştürdüğü altı otomobile yakından bakıyoruz. V8 ve V10 motorlu gerçek yapımlarda Grotti Cheetah,Invetero Coquette, Progen Emerus, Pegassi Tempesta, lowrider tarzı Albany Buccaneer ve donk kültürünü yansıtan Albany Manana gibi öne çıkan araçların detaylarını paylaşıyoruz. Buna ek olarak önizleme notlarına göre oyunda yer alan yakıt göstergesi, yaklaşık on saniye süren benzin dolumu ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi sürüş dinamiklerini de aktarıyoruz.

Leonida trafiğinde karşımıza çıkacak Grotti Furia, Übermacht Cypher, Pfister Comet S2 Cabrio, Pegassi Toros, Vapid Dominator ASP, Declasse Tulip, Benefactor Dubsta, Gallivanter Baller ve Vapid Caracara 4x4 gibi modelleri de değerlendiriyoruz. Ayrıca marka isimlerini saniyeler içinde çözebilmeniz için Grotti, Pegassi, Pfister, Progen, Übermacht, Benefactor, Obey, Vapid, Declasse, Bravado, Annis, Albany, Dinka ve Dewbauchee karşılıklarını bir arada sunuyoruz.

GTA 6 ile ilgili daha fazla içerik için Donanım Haber kanalındaki Tunahan Sofuoğlu’nun ilk izlenim videosuna, diğer GTA 6 videolarımıza ve Enes Değirmenci'nin GTA’ya Türkçe altyazı videosuna mutlaka göz atın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hangi aracı garajınıza çekeceğinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.