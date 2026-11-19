Yıllardır beklediğimiz Grand Theft Auto VI sonunda karşımızda. Peki standart PlayStation 5'te performansı nasıl? Cevabı, oyunun ilk 1 saatini oynadığımız ilk izlenim videosunda.

Yıllardır beklediğimiz, çıkış tarihi birkaç kez ertelenen ve oyun dünyasında büyük heyecan yaratan GTA 6 sonunda karşımızda! Peki Rockstar Games'in uzun süredir merakla beklenen yeni oyunu, ilk saatinde nasıl bir deneyim sunuyor?



Bu videoda Grand Theft Auto VI'yı standart PlayStation 5 üzerinde oynuyor, oyunun ilk 1 saatine göz atıyor ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz. PS5 Pro değil, standart PS5 üzerinde GTA 6'nın grafikleri, atmosferi ve genel oyun deneyimi nasıl görünüyor? Gelin birlikte bakalım!

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