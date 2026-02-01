Giriş
    GTA'ya benzetilen Samson oyunundan yeni oynanış videosu yayınlandı

    Bu yıl oyunseverlerle buluşacak dikkat çekici oyunlardan biri olan Samson'dan beş dakikalık bir video yayınlandı. Videoda, GTA'ya benzetilen oyundan yeni oynanış videoları da yer alıyor.

    GTA'ya benzetilen Samson oyunundan yeni oynanış videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    GTA benzeri oyunlar denince akla gelen ilk serilerinden biri olan Just Cause'un yaratıcısı Christofer Sundberg, yeni stüdyosu Liquid Swords ile yine benzer sularda yüzen bir oyuna imza attı. Yayınlanan ilk fragmanıyla GTA'ya benzetilen Samson adlı bu oyun, bu yıl içinde oyunseverlerle buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan oyunun tanıtım çalışmalarına hız veren stüdyo, oynanış kısmını da gösteren yeni bir video yayınladı.

    Samson, Bu Yıl Oyuncularla Buluşacak

    Sinematik anlatımı akıcı bir oynanışla birleştirmeyi hedefleyen Samson, karanlık ve stilize bir şehir atmosferinde geçiyor. Tehlikeli insanlara borçlanan Samson, bu borç yüzünden ailesi de tehlikeye girince kendisini zorlu bir mücadenin içinde buluyor. Samson borcunu ödemek için karanlık yollara saparken, oyuncular hem yakın dövüşü hem de ateşli silahları kullanarak karakteri bu mücadeleden sağ çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca oyunda arabaların ve çevrede bulunan objelerin de adeta bir silah gibi kullanılabileceği söyleniyor. Oyunun yapımları, çevresel etkileşim konusunda oldukça iddialı.

    İlk olarak PC'ye yönelik olarak piyasaya sürülecek olan Samson, 24.99 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Eğer oyun beklentileri karşılayabilirse, rekabetçi bu fiyatı çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilir. 2026'nın ilk yarısında çıkacağı söylenen oyun için şimdilik daha net bir çıkış tarihi açıklanmadı.

