GTA'ya benzetilen Samson oyunundan yeni oynanış videosu yayınlandı

Samson, Bu Yıl Oyuncularla Buluşacak
Sinematik anlatımı akıcı bir oynanışla birleştirmeyi hedefleyen Samson, karanlık ve stilize bir şehir atmosferinde geçiyor. Tehlikeli insanlara borçlanan Samson, bu borç yüzünden ailesi de tehlikeye girince kendisini zorlu bir mücadenin içinde buluyor. Samson borcunu ödemek için karanlık yollara saparken, oyuncular hem yakın dövüşü hem de ateşli silahları kullanarak karakteri bu mücadeleden sağ çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca oyunda arabaların ve çevrede bulunan objelerin de adeta bir silah gibi kullanılabileceği söyleniyor. Oyunun yapımları, çevresel etkileşim konusunda oldukça iddialı.
İlk olarak PC'ye yönelik olarak piyasaya sürülecek olan Samson, 24.99 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Eğer oyun beklentileri karşılayabilirse, rekabetçi bu fiyatı çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilir. 2026'nın ilk yarısında çıkacağı söylenen oyun için şimdilik daha net bir çıkış tarihi açıklanmadı.