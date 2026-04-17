Gucci markalı Google akıllı gözlükler 2027’de geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Google’ın akıllı gözlükleri günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirme hedefi doğrultusunda dikkat çekici bir iş birliğine hazırlandığı iddia edildi. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre şirket, lüks moda devi Gucci ile birlikte yapay zeka destekli akıllı gözlük geliştirmek üzere çalışıyor. Kering çatısı altında faaliyet gösteren Gucci’nin söz konusu ürünü 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor.

Android XR ve Project Aura hamlesi

Google cephesinde akıllı gözlük stratejisi Android XR ekosistemi üzerinden şekilleniyor. Şirketin “Project Aura” adı verilen ilk ürününün bu yıl içinde tanıtılması bekleniyor. Tasarım açısından Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği gözlüklere benzer şekilde kalın, siyah çerçeveli bir yapı öne çıkıyor.

Google’ın daha önce Samsung tarafından üretilen gözlükler için Warby Parker ve Gentle Monster ile de iş birliği yaptığı biliniyor. Ancak Gucci’nin devreye girmesi, şirketin stratejisinde daha üst segment bir konumlandırmaya yöneldiğini gösteriyor. Özellikle Meta’nın Ray-Ban ile yakaladığı ticari başarı, bu alanda marka gücünün belirleyici rolünü ortaya koymuş durumda.

Ortak altyapı, farklı tasarım yaklaşımı

Gucci markalı Google akıllı gözlüklerine ilişkin en kritik soru işaretlerinden biri teknik özellikler. Ürünün yalnızca ses odaklı bir yapıya mı sahip olacağı yoksa ekranlı bir deneyim mi sunacağı henüz netleşmiş değil. Sektör kaynakları, daha basit donanım yapısına sahip ses tabanlı bir modelin teknik açıdan daha uygulanabilir olabileceğine dikkat çekiyor.

Realme Buds T500 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 23 sa. önce eklendi

Google’ın izlediği modelde temel donanım mimarisinin standartlaştırılması ve farklı markaların yalnızca çerçeve tasarımlarıyla ayrışması bekleniyor. Bu yaklaşım, Meta’nın Ray-Ban ve Oakley modellerinde EssilorLuxottica ile kurduğu üretim modeline benzer bir yapı ortaya koyuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: