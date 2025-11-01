Guillermo del Toro'nun yakında Netflix'e gelecek Frankenstein filminden fragman yayınlandı

Frankenstein daha önce ekranda defalarca gördüğümüz bir hikâye olsa da bu kez işin başında Guillermo del Toro (Hellboy, Pan'in Labirenti) gibi bir yönetmenin olması bu yeni versiyonu daha heyecan verici kılıyor.
Frankenstein, 7 Kasım'da Netflix'te Yayınlanacak
Dr. Victor Frankenstein'ı Oscar Isaac'in canlandırdığı filmde Frankenstein'ın canavarına Jacob Elordi hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance gibi isimler de yer alıyor.
Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde oldukça umut verici yorumlar alan filmden yayınlanan son fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
