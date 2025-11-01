Giriş
    Guillermo del Toro'nun yakında Netflix'e gelecek Frankenstein filminden fragman yayınlandı

    Ünlü yönetmen Guillermo del Toro'nun (Pan'in Labirenti, Hellboy) merakla beklenen Frankenstein filminden son bir fragman daha yayınlandı. Film, 7 Kasım'da Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    Guillermo del Toro'nun Frankenstein filmi için son fragman Tam Boyutta Gör
    Netflix adına bu yılın en dikkat çekici yapımlarından biri olan Franskenstein, önümüzdeki hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Bazı ülkelerde kısa süre sinemalarda da gösterilen film, 7 Kasım'da Netflix'e gelecek. Oscar ödüllü sinemacı Guillermo del Toro'nun elinden çıkan bu Frankenstein uyarlaması için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, filmin çıkışına kısa bir süre kala son bir fragman daha yayınladı.

    Frankenstein daha önce ekranda defalarca gördüğümüz bir hikâye olsa da bu kez işin başında Guillermo del Toro (Hellboy, Pan'in Labirenti) gibi bir yönetmenin olması bu yeni versiyonu daha heyecan verici kılıyor.

    Frankenstein, 7 Kasım'da Netflix'te Yayınlanacak

    Dr. Victor Frankenstein'ı Oscar Isaac'in canlandırdığı filmde Frankenstein'ın canavarına Jacob Elordi hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance gibi isimler de yer alıyor.

    Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde oldukça umut verici yorumlar alan filmden yayınlanan son fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

