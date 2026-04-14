Gülse Birsel imzalı komedi filmi Aile Arasında'nın devamı geliyor: 2 Aile Arasında

Tam Boyutta Gör Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi komedi dizilerinden tanıdığımız Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Aile Arasında, 2017 yılında çıktığında beklentilerin bile üzerinde bir performans sergilemiş ve sinemalarda 5.2 milyon seyirciye ulaşmıştı. Hem gişe performansı hem de aldığı yorumlarla son yılların en başarılı yerli komedileri arasına adını yazdıran Aile Arasında yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor.

İlk Filmin Ana Ekibi, 2 Aile Arasında İçin Yeniden Bir Araya Geliyor

2 Aile Arasında adını taşıyan devam filminin ilk okuma provası bugün yapıldı. Bu vesileyle yeniden bir araya gelen ekip, birlikte ilk kez kamera karşısına geçti. İlk filmin ana ekibini yeniden toplayan 2 Aile Arasında'da ekibe yeni isimler de katılıyor.

İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yöneteceği filmde Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter ile kadroya yeni dahil olan Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal rol alacak.

2 Aile arasında için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimlerin yakında başlayacak olması devam filmini yakın bir gelecekte göreceğimiz anlamına geliyor.

