Gülse Birsel imzalı Aile Arasında'nın devamı geliyor: Çekimler tamamlandı

2 Aile Arasında adını taşıyan devam filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bu vesileyle filmin setinden yeni görseller de paylaşıldı.
2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta Vizyona Girecek
İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yönettiği filmin başrollerinde yine Demet Evgar ve Engin Günaydın var. Oyuncu kadrosunda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt gibi isimler eşlik ediyor.
Gişede yine iddialı olması beklenen 2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: