Gülse Birsel imzalı Aile Arasında'nın devamı geliyor: Çekimler tamamlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi komedi dizilerinden tanıdığımız Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Aile Arasında, 2017 yılında çıktığında beklentilerin bile üzerinde bir performans sergilemiş ve sinemalarda 5.2 milyon seyirciye ulaşmıştı. Hem gişe performansı hem de aldığı yorumlarla son yılların en başarılı yerli komedileri arasına adını yazdıran Aile Arasında yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor.

2 Aile Arasında adını taşıyan devam filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bu vesileyle filmin setinden yeni görseller de paylaşıldı.

Yeşilçam klasiği Bizim Aile dizi oluyor 7 sa. önce eklendi

2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta Vizyona Girecek

İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yönettiği filmin başrollerinde yine Demet Evgar ve Engin Günaydın var. Oyuncu kadrosunda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt gibi isimler eşlik ediyor.

Gişede yine iddialı olması beklenen 2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

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