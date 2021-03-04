Gümrük Malları Nedir? Nereden Alınır?

Tam Boyutta Gör

Gümrük malları” günümüz dünyasında, gündelik hayatınızda mutlaka duymuşsunuzdur.

Parfüm, kozmetik, çanta, ayakkabı gibi gündelik online alışverişleriniz de illa ki karşınıza çıkmıştır. Nedir acaba bu gümrük malları demişliğiniz olmuştur.

Gümrük malları telefondan, parfüme, giyim eşyalarına ve hatta arabaya kadar gümrük idarelerince tasfiyelik hale gelerek tasfiye edilen ve bu eşyaların satılması durumudur.

Gümrük malları günümüz hayat şartlarında piyasa değerinden daha uygun fiyatlara, kaliteyi ucuza alabilme imkanı sunmaktadır.

Güven her zaman insanların kafasını karıştıran bir durumdur, bu şekilde alışverişler güvenilir mi, kaliteli ama ucuz nasıl olur diye elbette aklınızdan geçer. Bu soru işaretlerinize biraz açıklık getirmeye çalışalım.

Gümrük Malları Neden Ucuzdur?

Tasfiye edilmiş, bu yolla yapılan satışlarda gümrük idarelerinin kesinlikle kar amaçları yoktur.

İşte bu nedenden dolayı da gümrük ihaleleri üzerinden alış veriş yapan firmaların sattığı ürünlerin fiyatları piyasa fiyatlarına göre daha aşağıdadır, bu sebeple gümrük malları ucuz olur. Parfümler de gümrük malları ihalelerinin içinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Parfüm dünyasında kaliteyi ucuza alabileceğiniz Outlet Parfümler’den bahsedelim!

Outlet Parfüm Nedir?

Parfüm alırken hep aynı soru ile karşılaşırız acaba orjinal mi?

Orjinal kelime anlamı itibariyle de birebir gerçek ürünler demektir. Orjinal olan parfümler oldukça yüksek fiyatlara satışa sunulmaktadır. Outlet parfümler de orijinal parfümdür.

Eğer ikiside birebir aynı ise niye birine orjinal, diğerine outlet deniyor? mantıklı bir soru.

Bu konuya şöyle açıklık getirebiliriz: Parfüm üretimi yapılırken, içeriği aynı olmasına rağmen şişelenme veya kutulanma sırasında herhangi bir hata oluşursa işte o zaman outlet parfüm sınıfına girmektedir.

Ambalaj hatası sonucu oluşan bu durumdan dolayı outlet parfüm adını alan parfümlerin, orjinal parfümlere göre fiyatları oldukça ucuzdur.

İlginizi Çekebilir

22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak!

Kutu Hasarlı Parfümler

Ambalajı yani kutusu ezilmiş, şişesinde, kapağında üretim esnasında kullanıma engel teşkil etmeyecek kadar kusurları olabilen ürünlerdir. İçerikleri orjinal parfüm içerikleri ile aynı olan bu parfümlerin arasındaki tek fark, onu indirimli hale getiren ve fiyatı açısından cazip hale getiren sadece şişesindeki ya da kapağındaki ufak tefek hatta bazen gözle bile görülemeyecek olan hasarlarıdır.

Outlet parfümler daha çok sürüm için çıkarılan ve fiyat uygunluğu sebebiyle sürümüyle daha çok satışı yapılan parfüm ürünleridir.

Outlet parfümleri alırken tek dikkatli olunması gereken nokta tanıdığınız bildiğiniz satıcılardan almanız olacaktır.

Güvenilir satış noktalarından alacağınız, internet üzerinden güvenilir satış yapan www.gumrukmallarisatis.com‘u tercih ederek outlet parfümlerde tereddüt edilecek akıllarda herhangi bir soru işareti oluşmasını gerektirecek bir durum yoktur.

Günümüz hayat şartlarında parfüm kullanmak belki de lüks gelebilir.

Orjinal parfümlerin yüksek fiyatları zorlayıcı olabilir. İşte bu noktada tester parfümler parfüm kullanıcılarının işini kolaylaştırıyor. Parfüm kullanmayı seven bu alışkanlığından vazgeçmek istemeyen parfüm kullanıcıları, bütçelerini orjinal parfümler kadar zorlamayan tester parfümlere yöneliyorlar.

Tester parfüm nedir? Parfüm firmalarının müşterilerinin satın alacağı parfümlerin kokularını önceden deneyebilmesi için özel olarak ürettikleri orijinal parfümlerin numunelerine tester parfüm denir.

İçerikleri, satış noktalarında satılan normal kutulu orjinal parfümler ile aynıdır. Tester parfümlerin şişeleri ile orijinal parfüm şişeleri aynıdır.

Hiç bir farklılık yoktur. Aradaki farklılık kutlularındadır.

Tester parfümler, orjinal parfüm kutularına göre daha basit ve sade kutular içinde olurlar. Parfüm firmaları, parfüm satışlarının yanında genellikle sade ve beyaz kutularda, kapaksız olarak ve şişenin üzerinde "tester" ibaresi bulunacak şekilde tester parfümlerini satış noktalarına gönderirler. Tester parfüm kutularının üzerinde deneme parfümü olduğuna dair yazılar bulunur. Yazılar yabancı olmakla birlikte, markalara göre farklı dillerde olabilir. Genellikle; tester, testeur, demoware, demonstrasyon testeur, not for sale şeklinde üzerinde yazılı halde olur, yada herhangi bir yerine etiket olarak yapıştırılmış olabilir. Tester Parfüm şişelerinin orjinal parfüm şişesi ile aynı olduğunu belirtmiştik, şişelerde şekil bakımından herhangi bir farklılık yoktur. Tek farklılık, şişe üzerinde veya şişenin alt kısmındaki etiketlerinde aynen kutunun üzerindeki gibi tester olduğunu belirten yazılardır. İçeriği, kokusu, rengi ve kalıcılığı açısından orjinali ile yüzde yüz aynı ve hiçbir farklılığı olmayan parfümlere sadece ambalaj farkından dolayı niye oldukça yüksek bir fiyat

farkı ödeyesiniz ki, bütçenize katkısı oldukça fazla olacak mantıklı alışveriş için güvenilir www.gumrukmallarisatis.com ‘u tercih edebilirsiniz.

Tester Parfüm ile Outlet Parfüm Farkı?

Tester parfüm ya da outlet parfüm olsun her iki parfüm marka üretiminde orijinal parfüm üretiminde izlenen aynı yol izlenip, esansların karışım yüzdeleri aynı oranlarda hazırlanır.

Kokular, renk, sertlik, koku notaları orijinali nasılsa outlet ve tester parfümlerde de aynıdır.

Tester parfüm ile Outlet parfüm orijinal parfümlerdir. Ancak tester parfüm alıcının parfümü test etmesi için yani denemesi için şişelenmiş parfümdür. Şişesi veya kutusu üzerinde tester yazıları bulunur. Tester parfüm boyut olarak orijinal parfüm şişesinde değildir. Outlet parfüm ise şişelenir ya da kutulanırken hata oluşmuştur, orjinal şişesinde fakat gözle görülemeyecek kadar bile olsa şişesi veya kapağı biraz hasarlı parfümdür.

Bu hatalı durumundan dolayı ucuz bir fiyata satılır ve üzerinde hiçbir uyarı yazısı yoktur.

Sizde uygun fiyata ürünler satın almak istiyorsanız http://www.gumrukmallarisatisi.com sitesini ziyaret ederek indirimli alışverişin kayfini çıkarabilirsiniz..

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.