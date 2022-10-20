Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ticaret Bakanlığı yurt dışından getirilen telefonlara yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu

    1 Kasım 2022'den itibaren yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar detaylı olarak incelenecek. Yolcunun gümrük vergisiz telefon getirme hakkı olup olmadığı kontrol edilecek.
    21

    Gümrüklerde yurt dışından telefon getirme hakkı kontrol edilecek Tam Boyutta Gör

    Ülkemizdeki yüksek vergiler nedeniyle telefon fiyatları zirveye oynuyor. Tüketiciler daha uygun fiyata telefon alabilmek için yurt dışından satın almayı tercih ediyor. Ticaret Bakanlığı bu durumun önüne geçmek için yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlara yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

    "Gümrük vergisiz telefon getirme hakkı" kontrol edilecek

    Yolcu muafiyetlerine göre üç takvim yılı içerisinde bir telefon gümrük vergisiz olarak Türkiye'ye getirilebiliyor. Ticaret Bakanlığı, yolcuların üç yılda birden fazla telefon getirmesini engellemek için yeni sisteme geçiyor. Gümrük Muhafaza Memurları, sorgulama ekranlarından BTK verilerini kontrol ederek bir kişinin en son ne zaman gümrük vergisiz telefon getirdiğini görebilecek.

    Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek. Bu tarihten itibaren yolcuların telefon getirme hakkının olup olmadığı kontrol edilecek. Üç yılda birden fazla telefon getirdiği tespit edilen kişilerden gümrük vergisi alınacak.

    Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması:

    "Yurt dışından yolcu beraberi getirilen eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, yurt dışından ülkemize gelen yolcular, üç takvim yılında bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebilmektedir.

    30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında süre 2 (iki) takvim yılından 3 (üç) takvim yılına çıkarılmış, ayrıca yurt dışından getirilen telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı" da eklenmiştir.

    Söz konusu uygulama dâhilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.

    Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hayata geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suistimal edilmesinin önüne geçilecektir."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Profil resmi
    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    SUAVI +290 DISTURBED +211 -KuTLuBeY- +207 esmerbuyucu +174 Reformix +160 AirSupport +149 myhotyro +98 Seto-Kaiba +90 yc#1 +90 maximus01982 +86
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    290 Kişi Okuyor (106 Üye, 184 Misafir) 39 Masaüstü 251 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5243 kez okundu.
    40 kişi, toplam 48 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ticaret bakanlığı, Türkiye Haberleri ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,5b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız