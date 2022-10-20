Ticaret Bakanlığı yurt dışından getirilen telefonlara yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu

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Ülkemizdeki yüksek vergiler nedeniyle telefon fiyatları zirveye oynuyor. Tüketiciler daha uygun fiyata telefon alabilmek için yurt dışından satın almayı tercih ediyor. Ticaret Bakanlığı bu durumun önüne geçmek için yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlara yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

"Gümrük vergisiz telefon getirme hakkı" kontrol edilecek

Yolcu muafiyetlerine göre üç takvim yılı içerisinde bir telefon gümrük vergisiz olarak Türkiye'ye getirilebiliyor. Ticaret Bakanlığı, yolcuların üç yılda birden fazla telefon getirmesini engellemek için yeni sisteme geçiyor. Gümrük Muhafaza Memurları, sorgulama ekranlarından BTK verilerini kontrol ederek bir kişinin en son ne zaman gümrük vergisiz telefon getirdiğini görebilecek.

Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek. Bu tarihten itibaren yolcuların telefon getirme hakkının olup olmadığı kontrol edilecek. Üç yılda birden fazla telefon getirdiği tespit edilen kişilerden gümrük vergisi alınacak.

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Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması:

"Yurt dışından yolcu beraberi getirilen eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, yurt dışından ülkemize gelen yolcular, üç takvim yılında bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebilmektedir.

30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında süre 2 (iki) takvim yılından 3 (üç) takvim yılına çıkarılmış, ayrıca yurt dışından getirilen telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı" da eklenmiştir.

Söz konusu uygulama dâhilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hayata geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suistimal edilmesinin önüne geçilecektir."

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Gümrüklerde yurt dışından telefon getirme hakkı kontrol edilecek