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    Güncelleme desteği kesilecek Samsung telefonlar: İşte liste

    Samsung'un 2021 ve 2022'de piyasaya sürdüğü bazı Galaxy telefonlar güncelleme desteğinin sonuna geldi. İşte Android ve güvenlik güncellemelerini kaybedecek Samsung modelleri.

    Güncelleme desteği kesilecek Samsung telefonlar: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Samsung'un uzun süreli yazılım desteği sunduğu Galaxy modellerinden bazıları güncelleme desteğinin sonuna yaklaşıyor. 2021 ve 2022'de piyasaya çıkan birçok model, Android ve One UI güncellemelerini tamamladı veya yakında güvenlik desteğini de kaybedecek. İki modelin ise Ağustos ayında desteği kesilmesi bekleniyor.

    Güncelleme desteği kesilecek Samsung telefonlar

    Kaçıranlar için Samsung, yeni amiral gemisi telefonlarına yedi yıla kadar, birçok orta segment modele ise altı yıla kadar yazılım desteği sunuyor. Ancak daha eski Galaxy modellerinde destek süresi sona yaklaşmış durumda. Güncelleme desteği sona yaklaşan Galaxy modelleri arasında, Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 serisinin desteği sonlanırken, önümüzdeki süreçte bu listeye, Galaxy S21, S22, A14 modelleri de eklenecek.

    Samsung bu tür cihazlar için ayrıca resmi bir "destek sonu" listesi yayınlamıyor. Tarihler, şirketin cihazlar için açıkladığı güncelleme politikası ve modellerin çıkış tarihleri üzerinden belirleniyor.

    Ayrıca bir telefonun güncelleme desteğinin sona ermesi cihazın çalışmayı bırakacağı anlamına gelmiyor. Ancak yeni One UI ve Android sürümleri alınmayacağı gibi, keşfedilen güvenlik açıkları için yayınlanan yamalar da cihaza ulaşmayacak. Bu nedenle özellikle güvenlik güncellemeleri sona eren modellerin uzun süre kullanılmaya devam edilmesi, zamanla daha fazla güvenlik riski oluşturabilir.

    Model Android güncellemelerinin sonu Güvenlik güncellemelerinin sonu
    Galaxy Z Fold 3 Ağustos 2025 Ağustos 2026
    Galaxy Z Flip 3 Ağustos 2025 Ağustos 2026
    Galaxy S21 FE 5G Ocak 2026 Ocak 2027
    Galaxy S22 Şubat 2026 Şubat 2027
    Galaxy S22+ Şubat 2026 Şubat 2027
    Galaxy S22 Ultra Şubat 2026 Şubat 2027
    Galaxy A53 5G Nisan 2026 Nisan 2027
    Galaxy A14 Mayıs 2025 Mayıs 2027
    Galaxy Z Fold 4 Ağustos 2026 Ağustos 2027
    Galaxy Z Flip 4 Ağustos 2026 Ağustos 2027
    Galaxy S23 Şubat 2027 Şubat 2028
    Galaxy S23+ Şubat 2027 Şubat 2028
    Galaxy S23 Ultra Şubat 2027 Şubat 2028
    Galaxy A54 5G Mart 2027 Mart 2028
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