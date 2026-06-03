Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri – Haziran 2026

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Tam Boyutta Gör 2026'nın başından bu yana geliştirilen Android 17 çok yakında küresel dağıtıma çıkacak. Dolayısıyla üreticiler de Android 17 takvimlerini oluşturmaya başladı. Peki, bu takviminin yanı sıra güncelleme desteği hangi modeller için bitiyor? İşte Haziran 2026 itibarıyla güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi telefonlar

Kaçıranlar için Xiaomi, günümüzde 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 6 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Bu politika tepe modeller için geçerli olurken, eski nesil telefonlara olan desteğin artık sonlandığını görüyoruz. Bunun bir nedeni donanım, bir diğer nedeni ise destek süresinin geride bırakılması.

Haziran 2026 ile birlikte bu listeye Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi 12C ve Redmi Note 12 5G modelleri de ekleniyor. Bilmeyenler için Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak.

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Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda yeni MIUI ve Android güncellemelerinin yanı sıra yalnızca ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda desteği kesilecek modeller ise şu şekilde:

Xiaomi 12 Lite - Temmuz 2026

Xiaomi Pad 6 - Temmuz 2026

Redmi Pad SE - Ağustos 2026

Redmi Pad SE 8.7 - Ağustos 2026

Redmi Pad SE 8.7 4G - Ağustos 2026

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