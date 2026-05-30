Günde 30 km bedava menzil! Güneş panelli otomobiller hayal mi?

Aracınızı park edip geri döndüğünüzde menzil kazanmış olduğunu hayal edin. Bilim insanlarının yeni araştırması, güneş enerjili otomobillerin sandığımızdan çok daha yakın olduğunu gösteriyor.

Elektrikli araçların üzerine yerleştirilen güneş panelleri gerçekten işe yarıyor mu?

Fraunhofer ISE liderliğinde yürütülen SolarMoves araştırması, araçlara entegre güneş panellerinin potansiyelini ortaya koydu. Araştırmaya göre uygun koşullarda bir elektrikli otomobil, yıllık enerji ihtiyacının %55'ine kadarını kendi üretebilirken, Güney Avrupa'da bu oran %80'e kadar çıkabiliyor.

Araştırmacılar 23 farklı araç tipi ve 1,3 milyon kilometrelik sürüş verisini analiz ederek güneş enerjisinin otomobiller, ticari araçlar ve kamyonlar üzerindeki etkisini inceledi. Özellikle ticari araçlarda menzil artışı, daha düşük işletme maliyetleri ve elektrik şebekesi üzerindeki yükün azalması dikkat çekiyor.

Peki güneş enerjili araçlar gerçekten geleceğin çözümü olabilir mi? Bu videoda araştırmanın sonuçlarını, avantajlarını ve gerçek hayattaki uygulanabilirliğini inceliyoruz.

İlgili araştırma linki: https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2026/solar-cells-on-vehicles-can-take-the-pressure-off-the-grid-in-Europe

