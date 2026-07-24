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    Güneş enerjisi çalışanlarına “biyonik iskelet” desteği

    Alman teknoloji şirketi Htrius, güneş paneli kurulumunda çalışanların fiziksel yükünü azaltmak için batarya gerektirmeyen yeni bir pasif dış iskelet geliştirdi.          

    Güneş enerjisi çalışanlarına biyonik iskelet desteği Tam Boyutta Gör
    Güneş panellerinin ve fotovoltaik (PV) sistemlerin kurulumu; ağır panellerin taşınması, sürekli eğilerek çalışılması, kablo döşenmesi ve çatılarda uzun süre vakit geçirilmesi gibi fiziksel açıdan oldukça yorucu süreçler içeriyor. Ancak tanıtılan yeni bir çözüm, bu süreçte çalışanların yükünü önemli ölçüde azaltabilir. Alman teknoloji şirketi Htrius, güneş enerjisi sektöründe çalışanların fiziksel yükünü azaltmayı hedefleyen yeni pasif dış iskeletlerini (exoskeleton) tanıttı.

    Şirket tarafından geliştirilen BionicBack isimli dış iskelet, güneş paneli kurulumu ve bakımının yanı sıra güneş termal sistemleri ile diğer enerji altyapılarında görev yapan çalışanlara destek olmak üzere tasarlandı. Htrius'a göre sistem, özellikle gün boyunca tekrar tekrar eğilmeyi, ağır malzeme kaldırmayı ve uzun süre öne eğik pozisyonda çalışmayı gerektiren görevlerde bel bölgesindeki yükü önemli ölçüde azaltıyor.

    Elektrik gerektirmeden mekanik destek sağlıyor

    BionicBack, klasik anlamda motorlu bir robotik dış iskelet değil. "Pasif dış iskelet" olarak tanımlanan sistem, herhangi bir batarya, elektrik motoru ya da harici güç kaynağı kullanmıyor. Bunun yerine tamamen mekanik bir yapı sayesinde kullanıcının hareketlerini takip ederek bel bölgesine destek sağlıyor.

    Şirkete göre sistem, kullanıcının hareket kabiliyetini kısıtlamadan çalışıyor. Çalışan öne eğildiğinde veya ağır bir yük kaldırırken mekanik yapı devreye girerek omurga ve bel kasları üzerindeki yükün bir kısmını üstleniyor. Böylece özellikle gün boyu yüzlerce kez tekrar edilen eğilme ve kaldırma hareketlerinin neden olduğu yorgunluğun azaltılması hedefleniyor.

    BionicBack'in destek sunduğu işler arasında güneş panellerinin montajı, taşıyıcı konstrüksiyonların kurulumu, kablo döşeme, inverter kurulumu, malzeme taşıma ve depo operasyonları bulunuyor. Şirket, hafif yapısı sayesinde sistemin kısa sürede giyilebildiğini ve farklı vücut yapılarına göre kolayca ayarlanabildiğini de belirtiyor.

    Çatıda güvenlik ekipmanlarıyla birlikte kullanılabilen özel modeli de geliştirildi

    Htrius yalnızca standart modeliyle yetinmedi. Şirket ayrıca BionicBack FP Ready adını verdiği ikinci bir versiyon da geliştirdi. Bu model, yüksekte çalışmayı gerektiren ve kişisel düşüş durdurma ekipmanlarının kullanılmasının zorunlu olduğu senaryolar için tasarlandı. Güneş panellerinin önemli bir bölümü bina çatılarına kurulduğu için montaj ekipleri genellikle emniyet kemeri ve düşüş önleyici sistemlerle çalışıyor. Şirkete göre BionicBack FP Ready, piyasada kullanılan standart düşüş koruma ekipmanlarıyla uyumlu şekilde çalışabiliyor. Böylece çalışanlar hem güvenlik gerekliliklerinden ödün vermiyor hem de dış iskeletin sunduğu ergonomik destekten yararlanabiliyor.

    Htrius, güneş enerjisi sektörüne yönelik geliştirdiği BionicBack'i 2.680 euro, çatı çalışmalarına özel BionicBack FP Ready modelini ise 2.880 euro fiyat etiketiyle satışa sunuyor.

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    Güneş enerjili geçici barınma çantası

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