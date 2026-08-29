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    Güneş enerjisi kurulumları düşebilir: Bu yıl 638 GW hedefleniyor

    Intertek CEA, küresel güneş enerjisi kurulumlarının 2026'da 638 GW'a gerilemesini bekliyor. Düşüşün Çin kaynaklı olacağı, sektörün ise 2030'a kadar yeniden büyüyeceği öngörülüyor.

    Güneş enerjisi kurulumları düşebilir: Bu yıl 638 GW hedefleniyor Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi ve enerji depolama alanında teknik danışmanlık hizmeti veren Intertek CEA, küresel fotovoltaik (PV) kurulumlarına ilişkin 2026 öngörüsünü yayımladı. Şirketin ikinci çeyreğe ait raporuna göre dünyada bu yıl 638 GW’lık yeni güneş enerjisi kapasitesinin devreye alınması bekleniyor.

    Çin kaynaklı düşüş yaşanacak

    Bu rakam, geçen yıla kıyasla düşüş anlamına geliyor. ancak Intertek CEA, küresel PV kurulumlarının 2026’daki gerilemenin ardından yeniden yükselişe geçerek 2030’a kadar büyümeyi sürdürmesini öngörüyor.

    Güneş enerjisi kurulumları düşebilir: Bu yıl 638 GW hedefleniyor Tam Boyutta Gör
    Rapora göre düşüşün temel nedeni Çin güneş enerjisi pazarındaki durgunluk olacak. Dünyanın diğer bölgelerinde ise görünüm daha farklı. Birçok pazarda kurulumların yatay seyretmesi veya büyümenin hızlanması bekleniyor.

    Kurulumlardaki yavaşlamaya karşın güneş paneli üretim zincirindeki kapasite fazlası ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Intertek CEA, sektördeki yapısal arz fazlasını "şiddetli ve kalıcı" olarak değerlendiriyor.

    Rapordaki verilere göre yalnızca polisilikon üretim kapasitesi yaklaşık 2.034 GW seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık 2026 yılı için öngörülen küresel kurulum 638 GW. Bu tablo, ham madde üretim kapasitesinin mevcut talebin çok üzerinde olduğunu gösteriyor. Benzer durum panel üretiminde de görülüyor. Küresel modül üretim kapasitesi yaklaşık 1.908 GW seviyesinde.

    2028'den sonra fiyatlar düşebilir

    Kapasite fazlasına rağmen Çin'deki panel fiyatlarının 2026 ve 2027 boyunca yükselmesi bekleniyor. Intertek CEA, üreticilerin kar marjlarını artırmaya ve artan malzeme maliyetlerini fiyatlara yansıtacağını belirtiyor.

    Güneş enerjisi kurulumları düşebilir: Bu yıl 638 GW hedefleniyor Tam Boyutta Gör
    ABD'deki panel fiyatlarının da yüksek kalması bekleniyor. Bunun temel nedeni piyasanın, polisilikona yönelik yürütülen soruşturma sonrasında ortaya çıkabilecek yeni tarife yapısının netleşmesini beklemesi.

    Hindistan'daki panel fiyatları ise 2026 ve 2027 boyunca Çin'deki girdi maliyetlerinden etkilenmeye devam edecek. Bu nedenle Hindistan pazarındaki fiyatların Çin'deki maliyet hareketlerine karşı hassas olması bekleniyor.

    Intertek CEA, güneş paneli fiyatlarının 2028'den itibaren gerilemesini bekliyor. Rapora göre bölgesel olarak entegre üretimde maliyetler W başına 0,12 doların altında başlayıp 0,37 doların üzerine kadar çıkıyor. ABD teşvikleri ise maliyet farkını 0,01-0,03 dolara kadar indiriyor.

    Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın da zamanla Çin'in maliyet seviyelerine yaklaşması bekleniyor. Buna karşılık AB'nin maliyet farkını kapatamayacağı öngörülüyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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