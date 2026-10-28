Güneş enerjisi nükleeri geride bıraktı: Elektrik üretiminde yeni dönem

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Güneş enerjisi, son yıllarda kaydettiği hızlı büyümeyle küresel elektrik üretiminde nükleer enerjiyi geride bıraktı. Ember verilerine göre 2025'te başlayan bu değişim, 2026'da daha belirgin hale gelirken güneş enerjisinin yükselişi enerji sektöründeki beklentileri de değiştiriyor.

Güneş enerjisi, yaklaşık on yıl önce dünya genelindeki elektrik üretiminin yalnızca yüzde 1'ini karşılıyordu. 2026 itibarıyla bu oranın yüzde 10'a ulaşması bekleniyor. enerji düşünce kuruluşu Ember'in verilerine göre güneş enerjisi, 2025 yılında küresel elektrik üretiminde nükleer enerjiyi az farkla geride bıraktı. BBC'nin son 12 aylık verileri üzerinden yaptığı analiz ise güneş enerjisinin nükleerden yüzde 13 daha fazla elektrik ürettiğini ortaya koyuyor.

Güneş enerjisinin yükselişi beklentileri aştı

Güneş enerjisi, tarihte yeni elektrik üretim kapasitesine en hızlı katkı sağlayan kaynak olarak öne çıkıyor. 2025 yılında dünya genelindeki elektrik talebi artışının yaklaşık dörtte üçünü güneş enerjisi karşıladı. Rüzgar enerjisi de büyümesini sürdürürken güneş enerjisinin daha hızlı ilerlemesi, küresel enerji üretimindeki dengeleri değiştiriyor.

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Öte yandan nükleer enerji üretimi 2000 yılından bu yana genel olarak yatay seyrederken güneş enerjisinden elde edilen elektrik miktarı aynı dönemde yaklaşık 2.700 kat arttı. 2026'da güneş enerjisinin nükleerden daha büyük bir farkla öne geçmesi bekleniyor.

Güneş panellerinin maliyeti rekor seviyelere geriledi

Güneş enerjisinin büyümesindeki en önemli etkenlerden biri, panellerin ucuzlaması oldu. Yaklaşık 15 yıldır olgun bir teknoloji olarak kabul edilen güneş enerjisi, 2020 yılında tarihin en ucuz elektrik üretim yöntemlerinden biri haline geldi. Sonraki yıllarda üretim ölçeğinin büyümesi, panel verimliliğinin artması ve kullanılan silikon ile gümüş miktarının azaltılması maliyetleri daha da düşürdü.

Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında yaşanan fiyat düşüşleri, güneş panellerini çok daha erişilebilir hale getirdi. Çin'deki büyük üretim kapasitesi ve sektörde oluşan arz fazlası, panel fiyatlarını rekor derecede düşürdü.

Ember'den Dave Jones, tek bir güneş panelinin 100 doların altında bir maliyetle satın alınabildiğini ve 30 ila 40 yıl boyunca elektrik üretebildiğini belirtiyor. Bu durum, güneş enerjisini uzun vadeli yatırım açısından cazip hale getiriyor.

Çin öncü, ABD çok geride değil

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Çin, güneş enerjisi üretimi ve kurulu kapasitesinde dünyanın açık ara en büyük oyuncusu olmayı sürdürüyor. Ancak büyüme yalnızca Çin ile sınırlı kalmıyor. ABD, güneş enerjisi ekipmanlarına yönelik tarifelere rağmen kurulumlarda dünyada ikinci sırada yer alıyor. Ülkedeki mevcut güneş enerjisi kapasitesi, hanelerin üçte birinden fazlasının elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeye ulaştı. Ancak ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sınırlayan federal politikaların maliyetleri artırması ve büyümeyi yavaşlatması bekleniyor.

Hindistan da güneş enerjisine hızlı geçiş yapan ülkeler arasında bulunuyor. Son iki yılda ülkedeki elektrik talebi artışının yüzde 60'ı yeni güneş enerjisi üretimiyle karşılandı. Avustralya'da ise 4 milyondan fazla evde çatı tipi güneş paneli bulunuyor. Bu sayı, ülkedeki hanelerin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

Güneş panellerinde ezber bozan sistem: Üretim yüzde 50 artıyor 1 gün önce eklendi

Güneş enerjisindeki büyüme, özellikle elektrik şebekelerinin yetersiz olduğu ve fosil yakıt maliyetlerinin yüksek seyrettiği ülkelerde hız kazanıyor. Pakistan ve Lübnan gibi ülkelerde kurulumlar hızla artarken Afrika'da her gün yaklaşık 100 bin güneş paneli kuruluyor.

Son yıllarda yaşanan savaşların petrol ve doğal gaz endüstrilerini etkilemesi nedeniyle güneş enerjisine yönelim de daha fazla kız kazanıyor.

Batarya teknolojileri de güneş destekliyor

Güneş enerjisinin en önemli sınırlamalarından biri, yalnızca güneş ışığının bulunduğu saatlerde elektrik üretebilmesi. Üretilen elektriğin akşam saatlerinde veya ihtiyaç duyulan başka zamanlarda kullanılabilmesi için enerji depolama sistemleri gerekiyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş, bu sorunun çözümünde önemli ilerleme sağlıyor.

Güneş enerjisi ve bataryaların birlikte kullanıldığı sistemler, güneşli bölgelerde yeni fosil yakıt santrallerinden daha düşük maliyetli olabiliyor. Bataryalar, gün ortasında üretilen elektriğin akşam saatlerinde kullanılmasını da kolaylaştırıyor.

Bununla birlikte uzun süreli enerji depolama sorunu henüz tamamen çözülmüş değil. Mevsimler arasındaki üretim farkları, uzun süren bulutlu dönemler ve muson mevsimleri, güneş enerjisinin kesintisiz kullanılmasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle bataryaların yanı sıra elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve farklı enerji kaynaklarının birlikte planlanması önemini koruyor.

Elektrikleşme güneş enerjisine olan ihtiyacı artırıyor

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Ulaşım, sanayi ve diğer sektörlerde elektriğin kullanım alanının genişlemesi, güneş enerjisi için yeni fırsatlar yaratıyor. Elektrikli otomobiller gibi teknolojiler, daha önce doğrudan elektrik kullanmayan alanlarda fosil yakıt tüketimini azaltmayı hedefliyor. Türkiye'de düzenlenecek bu yılki Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde de elektrifikasyon ana gündem başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Ancak elektrik kullanımının plansız biçimde artırılması, enerji sistemlerinde yeni sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, esneklik sağlayacak çözümler geliştirilmeden sisteme büyük miktarda yeni talep eklenmesinin şebekeleri kırılgan hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Güneş enerjisinin önündeki temel sınırlar da giderek değişiyor. Panel üretimi ve maliyetlerinden çok elektrik şebekelerinin kapasitesi, enerji depolama imkanları ve elektrifikasyonun ne kadar hızlı ilerleyeceği belirleyici hale geliyor.

Güneş enerjisinde büyüme yavaşlayabilir

Güneş enerjisinin küresel kapasitesinin 2026'da artmaya devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte büyüme hızının ilk kez yavaşlayabileceği değerlendiriliyor. Bu durumun arkasında Çin'in güneş enerjisi yatırımlarını destekleme ve yönetme politikasında yaptığı değişiklik bulunuyor.

Çin, 2025 yazında yeni güneş enerjisi kurulumlarına yönelik destek mekanizmasını değiştirdi. Eski fiyatlandırma sisteminden yararlanmak isteyen şirketlerin kurulumlarını öne çekmesi, 2025'te olağanüstü bir artışa neden oldu. Bu etkinin ardından 2026'da Çin'deki büyümenin yavaşlaması bekleniyor. Ancak Çin hariç tutulduğunda bu yıl kurulan panel sayısının geçen yılın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre güneş enerjisinden elektrik üretimi 2030'a kadar 2025 seviyesinin iki katına çıkabilir. Bu gerçekleşirse güneş enerjisi, hidroelektriği geride bırakarak dünyanın üçüncü büyük elektrik kaynağı haline gelecek.

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Güneş enerjisi nükleeri geride bıraktı: Elektrikte yeni dönem

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