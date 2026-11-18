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Oynat Şili'de bir güneş santraline düzenlenen siber saldırı, kritik altyapı güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Tarapaca bölgesindeki yüz üç megavatlık Huatacondo santrali ve batarya sistemi, ağustostaki siber müdahale sonrası ulusal şebekeden ayrıldı. Güvenlik protokolleri gereği bağlantısı kesilen dev tesis, yaklaşık üç aydır hiçbir şekilde elektrik üretemiyor. Teknik ayrıntıları açıklanmayan olayın ekonomik etkileri ve santralin yeniden ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Enerji altyapılarının dijitalleşmesi, elektrik şebekeleri ve yenilenebilir enerji tesislerini siber saldırılara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Son aylarda çeşitli ülkelerde yaşanan saldırılar, enerji sektöründe siber güvenliğin önemini yeniden gündeme getirdi. Şili'de yaşanan bir saldırının sonuçları ise enerji altyapısının siber ortamdaki güvenliğinin ne kadar hassas bir konu olduğunu gösteriyor.

Şili’de 103 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve ona bağlı batarya depolama sistemine yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonrasında her iki sistemin de üç aydır devre dışı olduğu açıklandı.

Şili'nin Tarapaca bölgesinde bulunan Huatacondo Güneş Enerjisi Santrali ile 98 MW/312 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sistemi, ağustos ayında gerçekleşen saldırının ardından ulusal elektrik şebekesinden ayrıldı. Şili Ulusal Elektrik Koordinatörlüğü, elektrik sisteminin güvenliğini korumak amacıyla tesislerin bağlantısını kesti.

Kurumun 14 Kasım tarihli raporunda her iki tesisin de kullanılabilirlik oranı yüzde 0 olarak kaydedildi. Güneş enerjisi santrali yaklaşık üç aydır elektrik üretemezken batarya sistemi de henüz devreye alma aşamasında olduğu için kullanılamıyor.

Siber saldırının ayrıntıları açıklanmadı

Şili Ulusal Elektrik Koordinatörlüğü Siber Güvenlik Direktörü Patricio Leyton, saldırıdan etkilenen şirketten bilgi alınmasının ardından bağlantı kesme protokolünün uygulandığını açıkladı. Kurum, soruşturmanın devam ettiğini ancak gizlilik nedeniyle saldırının teknik ayrıntılarını paylaşamayacağını bildirdi.

Olayın aydınlatılması için Şili Kamu Güvenliği ve Enerji bakanlıklarına iki ayrı bilgi talebi gönderildi. Taleplerde özellikle SCADA sistemleri, uzaktan kontrol ekipmanları, elektrik koruma sistemleri, invertörler ve batarya yönetim altyapısının etkilenip etkilenmediğinin açıklanması istendi. Ayrıca saldırının ekonomik etkileri ve santralin yeniden çalışmaya başlayacağı tarih hakkında bilgi talep edildi. Ancak bu talepler henüz yanıtlanmış değil.

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Dolayısıyla saldırıların nasıl gerçekleştirildiği, hangi sistemlerin etkilendiği ve santralin ne zaman yeniden elektrik üretmeye başlayacağı belirsizliğini koruyor. Ülkede aynı tarihlerde enerji altyapılarına yönelik başka saldırılar da gerçekleşti.

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