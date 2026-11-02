Güneş panelleri sayesinde yıllardır ekilmeyen araziler yeniden canlandı

Güneş enerjisiyle bataklıklar üretime kazandırıldı
Güneş enerjisi ve enerji depolama projelerinin mühendislik, tedarik ve inşaat çalışmalarını yürüten Distributed Energy Infrastructure (DEI), Massachusetts'in Plymouth kentindeki Black Cat ve Kingston kentindeki Ring Road projelerinde ilk turna yemişi hasadının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu iki proje, sulak alanlarda turna yemişi yetiştiriciliğiyle güneş enerjisi üretimini birleştiren ilk agrivoltaik uygulamalar olma özelliğini taşıyor.
Projelerin sahibi Greenbacker Renewables olurken kurulum çalışmaları DEI tarafından gerçekleştirildi. Turna yemişi yetiştiriciliğini yöneten çiftçi Iain Ward da tasarım ve inşaat aşamalarına yakından katıldı. Böylece hassas sulak alan ekosisteminin korunması ve tarımsal üretimin devam etmesi hedeflendi.
Black Cat ve Ring Road projeleri, güneş enerjisi üretiminin yanı sıra batarya depolama sistemleriyle de destekleniyor. İki projede toplamda 5,4 MW güneş enerjisi kapasitesi ve 16,2 MWh bataryalı enerji depolama kapasitesi kuruldu.
Projeler, arazi sahiplerine güneş enerjisi tesisleri için yapılan kiralama ödemeleri üzerinden ek gelir sağlıyor. Böylece daha önce ekonomik açıdan sürdürülemez hale gelen turna yemişi yetiştiriciliği yeniden kârlı hale geliyor. Ward ise tarımsal yönetim faaliyetleri karşılığında aldığı ücretin yanı sıra turna yemişi satışlarından da gelir elde ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: