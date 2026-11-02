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    Güneş panelleri sayesinde yıllardır ekilmeyen araziler yeniden canlandı

    ABD’de ekonomik nedenlerle yıllardır kullanılmayan iki turna yemişi bataklığı, güneş enerjisi ve batarya depolama yatırımları sayesinde yeniden üretime başladı.

    Güneş enerjisi tarlaları kurtardı, çiftçilere yeni gelir kapısı a Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi ve rüzgar santralleri, tarım arazilerinin sahiplerine ek gelir sağlayarak üretimin devamlılığına katkıda bulunabiliyor. ABD'nin Massachusetts eyaletinde hayata geçirilen iki proje de bu yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Zira yapılan güneş enerjisi yatırımları sayesinde ekonomik açıdan sürdürülemez hale gelen turna yemişi yetiştiriciliği yeniden kârlı hale getirildi.

    Güneş enerjisiyle bataklıklar üretime kazandırıldı

    Güneş enerjisi ve enerji depolama projelerinin mühendislik, tedarik ve inşaat çalışmalarını yürüten Distributed Energy Infrastructure (DEI), Massachusetts'in Plymouth kentindeki Black Cat ve Kingston kentindeki Ring Road projelerinde ilk turna yemişi hasadının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu iki proje, sulak alanlarda turna yemişi yetiştiriciliğiyle güneş enerjisi üretimini birleştiren ilk agrivoltaik uygulamalar olma özelliğini taşıyor.

    Projelerin sahibi Greenbacker Renewables olurken kurulum çalışmaları DEI tarafından gerçekleştirildi. Turna yemişi yetiştiriciliğini yöneten çiftçi Iain Ward da tasarım ve inşaat aşamalarına yakından katıldı. Böylece hassas sulak alan ekosisteminin korunması ve tarımsal üretimin devam etmesi hedeflendi.

    Black Cat ve Ring Road projeleri, güneş enerjisi üretiminin yanı sıra batarya depolama sistemleriyle de destekleniyor. İki projede toplamda 5,4 MW güneş enerjisi kapasitesi ve 16,2 MWh bataryalı enerji depolama kapasitesi kuruldu.

    Projeler, arazi sahiplerine güneş enerjisi tesisleri için yapılan kiralama ödemeleri üzerinden ek gelir sağlıyor. Böylece daha önce ekonomik açıdan sürdürülemez hale gelen turna yemişi yetiştiriciliği yeniden kârlı hale geliyor. Ward ise tarımsal yönetim faaliyetleri karşılığında aldığı ücretin yanı sıra turna yemişi satışlarından da gelir elde ediyor.

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