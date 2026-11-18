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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Hollanda'da geliştirilen LEGO benzeri yapı blokları, emdikleri ışığı elektriğe dönüştürüyor. Özel floresan boyalar içeren bu sistem, doğrudan güneş ışığının yanı sıra ev içi yapay aydınlatmayı da kullanabiliyor. Geleneksel panellerden farklı olan teknoloji; binalara, otobüs duraklarına ve oyuncaklara kolayca uygulanarak küçük ölçekli elektrik ihtiyacını yerinde karşılıyor. İlk olarak eğitim setlerinde pillerin yerini alacak buluşun, gelecekte şehir altyapısına yayılması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden (TU/e) araştırmacılar dikkat çekici bir projeyle karşımızda. Ekip, LEGO parçalarını andıran renkli yapı blokları geliştiriyor. Işığı toplayarak elektrik üretebilen bu bloklar, ilk etapta çocukların eğitim setlerinde kullanılacak. Ancak araştırmacılar, uzun vadede bu teknolojinin binalara ve şehir altyapısına entegre edilebileceğini düşünüyor.

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nde geliştirilen sistemin temelinde, lüminesan güneş yoğunlaştırıcılar (LSC) adı verilen bir teknoloji bulunuyor. Bu sistemlerde, ışığı emebilen ve daha uzun dalga boylarında yeniden yayabilen floresan boyalar kullanılıyor. Araştırmacılar, bu boyaları şeffaf polimer malzemelerin içerisine yerleştirerek ışığı toplayabilen yapı blokları oluşturuyor.

Sistemin çalışma prensibi geleneksel güneş panellerinden biraz farklı. Blokların yüzeyine ulaşan güneş ışığı veya yapay aydınlatma, içerideki floresan boyalar tarafından emiliyor. Ardından bu ışık, daha uzun dalga boylarında yeniden yayılarak blokların kenarlarına doğru yönlendiriliyor. Bu noktalara yerleştirilen fotovoltaik hücreler ise ışığı elektrik akımına dönüştürüyor.

Projeye liderlik eden araştırmacı Michael Debije, sistemin önemli avantajlarından birinin yalnızca doğrudan güneş ışığında çalışmak zorunda olmaması olduğunu belirtiyor. Lüminesan güneş yoğunlaştırıcılar, dolaylı güneş ışığından ve iç mekânlardaki yapay aydınlatmadan da yararlanabiliyor. Bu da geliştirilen blokların yalnızca açık alanlarda değil, ev ve sınıf gibi kapalı ortamlarda da elektrik üretebilmesini mümkün kılıyor.

Farklı Kullanım Alanları Hedefleniyor

Araştırmacıların beklentisine göre geliştirilen blokların elektrik dönüşüm verimliliği yüzde 10'un altında kalacak. Bu oran, günümüzde kullanılan geleneksel kristal silikon güneş panellerinin verimliliğinden oldukça düşük. Ancak proje ekibine göre bu teknolojiyi değerlendirirken yalnızca ne kadar elektrik üretebildiğine odaklanmak doğru değil. Çünkü burada amaç, mevcut güneş panellerinin yerini almak değil, elektrik üretimini farklı yapı ve nesnelerin işlevlerine entegre etmek. Nitekim lüminesan güneş yoğunlaştırıcılar daha önce de farklı uygulamalar için araştırıldı. Bunlardan biri, otoyolların kenarlarına yerleştirilen güneş enerjili ses bariyerleriydi. Benzer bir yaklaşım otobüs durakları, şehir mobilyaları ve bina malzemeleri için de kullanılabilir.

Projenin liderlerinden Debije'ye göre bu tür sistemler, küçük ölçekli elektrik ihtiyaçlarını yerinde karşılayabilir. Örneğin LEGO benzeri bloklar, küçük LED aydınlatmaları veya oyuncakların içerisindeki motorları çalıştırabilir. Benzer şekilde otobüs duraklarındaki bilgilendirme ekranları ya da reklam panoları da bu teknolojiyle kendi elektriğini üretebilir. Üstelik bunun için geleneksel güneş panellerinin ayrıca yerleştirilmesine gerek kalmaz.

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İlk Kullanım Alanı Çocukların Eğitim Setleri Olacak

Proje henüz geliştirme aşamasının başlarında bulunuyor. İki yüksek lisans öğrencisinin yürüttüğü ilk çalışmalar sonucunda polidimetilsiloksan (PDMS) adı verilen şeffaf silikon polimerden üretilmiş sarı ve kırmızı prototip bloklar hazırlandı. Ekip ayrıca farklı blok tasarımlarının ışığı nasıl yönlendireceğini ve elektrik üretimini nasıl etkileyeceğini tahmin edebilmek için optik simülasyonlar geliştirdi.

Araştırmacıların şu anda üzerinde çalıştığı konulardan biri, birden fazla bloğun üst üste yerleştirilmesinin ışık geçirgenliğini ve elektrik üretimini nasıl etkileyeceği. Bunun yanında fotovoltaik hücrelerin ve elektrik bağlantılarının, blokların birbirine kenetlenmesini sağlayan yapıya entegre edilmesi gerekiyor. Bu işlemin ışığın bloklar içerisindeki hareketini olumsuz etkilememesi de önemli bir teknik zorluk olarak öne çıkıyor.

Projeye Kanada'dan katılan Block&Code şirketi, bloklar arasındaki elektrik bağlantılarına ilişkin bazı sorunları şimdiden çözmüş durumda. Ancak güneş hücrelerinin sisteme entegre edilmesi ve ışığın daha verimli yönlendirilmesi için çalışmaların sürmesi gerekiyor. Araştırmacılar ayrıca üç boyutlu lüminesan güneş yoğunlaştırıcıların performansını ölçmek için özel test yöntemleri geliştirmek zorunda. Çünkü bu tür yapıların ölçümlenmesi, şimdiye kadar araştırmacıların üzerinde çok fazla durduğu bir konu değil.

Ekip, teknolojinin ilk ticari uygulamasının çocuklara yönelik eğitim setlerinde ortaya çıkmasını bekliyor. Bu kapsamda güneş enerjisi üreten blokların, Block&Code'un SparkBlocks ürün ailesine entegre edilmesi planlanıyor. Böylece mevcut setlerde elektronik bileşenleri çalıştırmak için kullanılan pil paketlerinin yerini güneş enerjili bloklar alabilecek. Araştırmacılar, bu ilk uygulamanın çok uzun olmayan bir süre içinde hayata geçirilmesini hedefliyor.

Uzun vadede ise teknolojinin daha büyük boyutlara ölçeklendirilmesi ve mimari yapılarda kullanılabilecek tuğla benzeri bileşenlere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Böylece binaların dış cepheleri, otobüs durakları veya şehir mobilyaları gibi normalde elektrik üretmeyen yapılar, aynı zamanda birer enerji kaynağına dönüşebilir. Ancak bu uygulamalar için henüz belirlenmiş bir ticarileşme takvimi bulunmuyor.

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Güneş enerjisi üreten LEGO benzeri bloklar geliştirildi

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