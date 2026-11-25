Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çinli Differ Power, güneş enerjisi, batarya ve ısı pompasını birleştiren D Series sistemini tanıttı. Hibrit inverteri ısı pompası içine yerleştiren sistem, evlerin ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacını tek noktadan karşılıyor. Eksi 25 derecede bile çalışan A+++ sınıfı cihaz, 75 dereceye kadar sıcak su üretiyor. Ayrıca kesintilerde yedek güç sağlayan bataryalarıyla yüksek verimlilik sunuyor. Ürün ilk olarak Avrupa pazarında satışa çıkacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Çin merkezli Differ Power, güneş enerjisi üretimi, batarya depolama ve ısı pompası işlevlerini tek bir sistemde buluşturan yeni ürününü tanıttı. D Series adı verilen 9'u 1 arada sistem, 6 kW hibrit inverteri doğrudan ısı pompasına entegre ediyor. Üç farklı kapasite seçeneğiyle sunulan cihaz, 75 dereceye kadar sıcak su sağlayabiliyor.

Güneş enerjisiyle evi ısıtıp soğutabiliyor

İspanya'daki Genera fuarında tanıtılan D Series, evlerin enerji ihtiyaçlarını tek bir sistem üzerinden karşılamayı hedefliyor. Cihaz evi ısıtma, soğutma ve sıcak su üretmenin yanı sıra güneş panellerinden elektrik elde edilmesini ve bu elektriğin bataryalarda depolanmasını sağlıyor. Elektrik kesintilerinde ise yedek güç kaynağı olarak çalışabiliyor. Güç dönüşüm sistemi (PCS), ev enerji yönetim sistemi (HEMS) ve iletişim ağ geçidi işlevleri de sunuluyor.

Sistemin en önemli özelliği, normalde ayrı bir cihaz olarak kullanılan hibrit inverterin ısı pompasının içerisine yerleştirilmesi. Differ Power, bu sayede inverterin ısı pompasının soğutma sisteminden yararlanarak daha düşük sıcaklıklarda çalışabileceğini ve kullanım ömrünün uzayabileceğini belirtiyor.

16 kW'a kadar ısıtma kapasitesi sunuyor

Tam Boyutta Gör

Propan (R290) soğutucu akışkan kullanan sistem 12,14 kW, 14,02 kW ve 16,04 kW olmak üzere üç farklı ısıtma kapasitesiyle sunuluyor. Üreticinin verilerine göre 35 derece su sıcaklığında verimlilik değeri 4,57 ile 4,82 arasında değişiyor. Su sıcaklığı 55 dereceye çıktığında ise bu değer 3 civarında gerçekleşiyor.

Üç model de üretici tarafından A+++ enerji sınıfında derecelendiriliyor. Sistem, ısıtma modunda -25 dereceye kadar düşük dış ortam sıcaklıklarında çalışabiliyor. Üretilen suyun sıcaklığı 75 dereceye kadar çıkabiliyor.

Entegre inverter, 12 kW'a kadar güneş paneli kapasitesini destekliyor. 6 kW sürekli çıkış gücü sunan sistem, elektrik kesintilerinde 6 kVA yedek güç sağlayabiliyor. Kısa süreli ihtiyaçlarda bu değer 9 kVA seviyesine ulaşabiliyor.

D Series, 7,68 kWh ile 15,36 kWh arasında değişen kapasitelerde LFP bataryalarla kullanılabiliyor. Şirket, bataryaların en az 8.000 şarj döngüsü ömrüne sahip olduğunu ve ihtiyaç halinde 12 batarya grubunun birbirine bağlanabildiğini belirtiyor.

Perovskit güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı 1 gün önce eklendi

Differ Power'a göre güneş panellerinden üretilen elektriğin ve bataryalarda depolanan enerjinin doğrudan kullanılması, sistemin toplam verimliliğini yüzde 10'dan fazla artırabiliyor. Akıllı enerji yönetimi sayesinde güneş enerjisinin evde kullanım oranı ise yüzde 96'ya kadar çıkabiliyor.

İlk etapta dört ülkede satışa çıkacak

Tam Boyutta Gör

1.300 x 990 x 575 mm boyutlarındaki cihazların ses seviyesi 59-60 dB(A) arasında değişiyor. Kullanıcılar sistemi Wi-Fi üzerinden mobil uygulama veya web portalıyla kontrol edebiliyor.

Differ Power, ürünü güneş panelleriyle birlikte paket olarak satmak yerine distribütörler ve büyük kurulum şirketleri aracılığıyla pazarlayacak. İlk etapta İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere hedefleniyor. Şirket ayrıca 2027 yılında Almanya pazarı için üç fazlı invertere sahip yeni bir versiyon geliştirmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Güneş enerjisi ve ısı pompasını tek sistemde birleştiren cihaz

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: