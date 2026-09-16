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    Güneş enerjisinde ezber bozan gelişme: Su altında elektrik üretildi

    Çinli araştırmacılar, su altında çalışabilen perovskit güneş hücreleri geliştirdi. 10 metre derinlikte test edilen paneller, düşük ışık koşullarında elektrik üretmeyi başardı.

    Güneş enerjisinde ezber bozan gelişme: Su altında enerji dönemi Tam Boyutta Gör
    Güneş panellerinin su altında verimli bir şekilde çalışamayacağı düşünülüyordu. Zira derinlik arttıkça panellere ulaşacak ışığın hızla azaldığı ve suyun da hücrelere zarar verebileceği düşünülüyordu. Ancak Çinli araştırmacılar ise su altında çalışabilecek ve uzun süre verimliliğini koruyabilecek perovskit güneş hücreleri geliştirdi.

    Perovskit malzemeler, yüksek verim potansiyelleri nedeniyle son yıllarda güneş enerjisi araştırmalarının önemli konularından biri haline geldi. Ancak nem ve su, bu hücrelerin yapısının bozulmasına yol açabiliyor. Araştırma ekibi, perovskitin kimyasal bileşimini değiştirerek hem su altında ulaşabilen düşük yoğunluktaki ışığı daha iyi kullanmayı hem de deniz suyuna karşı dayanıklılığı artırmayı hedefledi.

    Geliştirilen hücrelerde ayrıca su itici bir koruyucu katman kullanıldı. Daha büyük kristal yapıları da malzemenin bozulmasını sınırlayarak elektrik üretiminin korunmasına yardımcı oldu.

    10 metre derinlikte yüzde 35 verim

    Araştırmacılar ilk aşamada farklı derinliklerdeki su altı ışığını taklit eden özel bir laboratuvar sistemi hazırladı. Optik filtrelerle oluşturulan koşullarda yapılan testlerde hücreler, 10 metre derinliğe karşılık gelen aydınlatma altında yüzde 34,71 güç dönüşüm verimliliğine ulaştı.

    Hücreler aynı koşullarda 1.160 saat boyunca test edildi ve bu sürenin sonunda neredeyse hiç performans kaybı göstermedi. Hızlandırılmış dayanıklılık testleri ise hücrelerin 25 derece sıcaklıkta ve 10 metre derinlikte su altında yaklaşık 5,5 yıllık kullanım ömrüne ulaşabileceğine işaret etti.

    Karşılaştırma açısından, silikon tabanlı güneş panelleri yüzeydeki güneş ışığını genellikle yaklaşık yüzde 20 verimle elektriğe dönüştürebiliyor.

    Gerçek koşullarda da test edildi

    Güneş enerjisinde ezber bozan gelişme: Su altında enerji dönemi Tam Boyutta Gör
    Laboratuvar çalışmalarının ardından araştırmacılar sistemi gerçek deniz koşullarında da denedi. Perovskit güneş hücreleri, belirli bir derinlikte hareket edebilmek ve konumunu koruyabilmek üzere tasarlanan küçük bir su altı robotuna entegre edildi.

    Sistem 2, 6 ve 10 metre derinliklerde çalıştırıldı. Araştırmacılar, 2 metre civarında elektrik üretiminin ışık koşullarındaki değişimler nedeniyle belirgin şekilde dalgalandığını, derinlik arttıkça üretimin daha istikrarlı hale geldiğini gözlemledi.

    Panel, 10 metre derinlikte deniz yüzeyinin 8 metre üzerindeki konumda ürettiği elektriğin dörtte birinden daha azını üretebildi. Buna rağmen elde edilen enerji, su altındaki elektronik cihazları çalıştırmak için yeterli oldu.

    İki saatte 324 mWh elektrik üretti

    Araştırmacılar, laboratuvarda kullandıkları küçük hücreleri daha büyük güneş panellerine dönüştürerek sistemi ölçeklendirmeyi de başardı. 10 metre derinlikte test edilen büyük perovskit panel, iki saat içinde 324 mWh elektrik üretti.

    Elde edilen enerji, lityum iyon bataryaları şarj etmek ve LED'leri çalıştırmak için yeterli oldu. Araştırmacılar, özellikle büyük alanlı modüllerin gerçek deniz koşullarında yalnızca iki saat içerisinde ürettiği enerji miktarının kendilerini de şaşırttığını belirtti.

    Araştırmacılara göre teknoloji, gelecekte karadan bağımsız su altı enerji sistemlerinde kullanılabilir. Özellikle sensörler, kameralar ve iletişim ekipmanları gibi uzun süre su altında çalışması gereken cihazların enerji ihtiyacını karşılamak için perovskit panellerden yararlanılması hedefleniyor. Çalışmada ayrıca otonom deniz sistemleri ve su altında çalışan Nesnelerin İnterneti (IoT) altyapıları potansiyel kullanım alanları arasında gösteriliyor.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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