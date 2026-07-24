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    Geleceğin protein fabrikası: Güneş enerjisiyle CO2'den amino asit üretildi

    Alman araştırmacılar, güneş enerjisi kullanarak karbondioksiti amino asitlere dönüştüren yeni bir sistem geliştirdi. Teknoloji, gelecekte hayvan yemi üretimini daha sürdürülebilir hâle getirebilir.

    Güneş enerjisiyle havadaki CO2'yi amino aside dönüştürdüler Tam Boyutta Gör
    Münih Teknik Üniversitesi araştırmacıları, güneş enerjisinden yararlanarak karbondioksit (CO2), hidrojen ve metanolden amino asit üreten yeni bir sistem geliştirdi. Proteinlerin yapı taşlarını oluşturan bu amino asitler, özellikle hayvan yemleri ve laboratuvar ortamında üretilen kültür etleri için kritik öneme sahip. Araştırmacılara göre geliştirilen teknoloji, gelecekte soya gibi tarımsal protein kaynaklarına olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltabilir.

    Güneş enerjisi önce metanole, ardından amino asitlere dönüştürülüyor

    Araştırmacıların geliştirdiği sistem, farklı teknolojileri tek bir üretim zincirinde bir araya getiriyor. Süreç ilk olarak fotovoltaik (PV) paneller aracılığıyla güneş ışığının elektriğe dönüştürülmesiyle başlıyor. Elde edilen elektrik, suyun elektrolizi yoluyla hidrojen üretmek için kullanılıyor. Daha sonra bu hidrojen, yakalanan karbondioksitle birleştirilerek metanol sentezleniyor. Metanol ise burada yalnızca bir ara ürün olarak görev yapıyor. Sistemin en önemli kısmını oluşturan özel enzimler, metanolü bir dizi biyokimyasal reaksiyondan geçirerek amino asitlere dönüştürüyor. Üretilen amino asidin türü ise kullanılan enzim kombinasyonuna göre değişiyor.

    Araştırma ekibi, bu yöntemle toplam yedi farklı amino asidin üretilebildiğini gösterdi. Bunlar arasında glisin, serin, L-alanin, L-aspartik asit, L-valin, L-glutamik asit ve L-prolin bulunuyor. Bu amino asitlerin tamamı canlıların protein sentezi için kullandığı temel yapı taşları arasında yer alıyor.

    Bitkilere alternatif bir protein üretim modeli sunuyor

    Bugün amino asitlerin büyük bölümü dolaylı olarak tarımdan elde ediliyor. Bitkiler güneş enerjisini kullanarak biyokütle oluşturuyor, ardından bu bitkiler hayvan yemi ya da farklı endüstriyel süreçlerde protein kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ancak bu yeni yöntemle birlikte protein kaynağı olarak alternatif bir kaynak yaratılmış oldu. Araştırmacılar, bu yaklaşımın uzun vadede mevcut tarım alanlarının daha verimli kullanılmasını sağlayabileceğini ve amino asit üretiminin çevresel etkisini önemli ölçüde azaltabileceğini düşünüyor.

    Çalışma, daha önce geliştirilen teknolojinin üzerine inşa edildi

    Aslında bu çalışma tamamen sıfırdan geliştirilmiş bir teknoloji değil. Aynı araştırma grubu 2023 yılında yeşil metanol kullanarak yalnızca L-alanin üretmeyi başarmıştı. Yeni çalışmayla birlikte bu sistem tek bir amino asit üretmekten çıkıp farklı amino asitlerin üretilebildiği modüler bir platforma dönüşmüş durumda. Araştırmacılar, kullanılan enzimlerin değiştirilmesiyle gelecekte çok daha geniş bir amino asit yelpazesinin üretilebileceğini düşünüyor. Bu da geliştirilen yöntemin yalnızca tek bir ürün için değil, farklı biyolojik yapı taşlarının üretilebildiği genel bir üretim platformuna dönüşebileceğine işaret ediyor.

    Özellikle hayvancılık konusunda büyük katkı sağlayabilir

    Araştırmacılara göre bu teknolojinin en önemli kullanım alanlarından biri hayvancılık sektörü olacak. Özellikle yüksek süt verimine sahip süt inekleri, üretimlerini sürdürebilmek için amino asit bakımından zengin yemlerle besleniyor. Günümüzde bunun için her yıl milyonlarca ton amino asit kullanılıyor. Ancak bu amino asitlerin üretimi ciddi miktarda tarım arazisi, su ve doğal kaynak tüketiyor. Özellikle hayvan yemlerinde yaygın şekilde kullanılan soya üretimi, ormansızlaşma ve yüksek arazi kullanımı nedeniyle uzun süredir çevresel etkileri açısından eleştiriliyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin gelecekte soya bazlı protein kaynaklarına olan bağımlılığı azaltabileceğini düşünüyor.

    Her ne kadar araştırmacılar üretim zincirinin tamamını başarıyla çalıştırmayı başarmış olsa da geliştirilen teknoloji henüz laboratuvar ölçeğinde bulunuyor. Mevcut üretim kapasitesi ticari kullanım için yeterli seviyeye ulaşmış değil. Araştırma ekibinin bir sonraki hedefi, metanolü amino asitlere dönüştüren enzimlerin verimliliğini artırarak üretim miktarını yükseltmek.

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