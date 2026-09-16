Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör: 6 saat çalışabiliyor!

Güneşten 1,5 saatlik kazanım
Traktör, 24 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanıyor. Tam şarjla yaklaşık 5 saat çalışma süresi sunan araç, standart olarak 220 V AC bağlantısıyla şarj edilebiliyor. İsteğe bağlı 1,1 kW gücündeki güneş paneli sistemi ise güneşli bir günde çalışma süresine yaklaşık 1,5 saat daha ekleyebiliyor.
GoSun ve Moonrider, sistemin özellikle küçük ölçekli tarım, arazi yönetimi ve müstakil mülklerin bakımında kullanılmasını hedefliyor.
Traktörün bağlantı mekanizması 750 kilogram kaldırma kapasitesi sunuyor. Arkada yer alan PTO sistemi 22,8 beygir güç sağlıyor ve 540/540E devir seçenekleriyle çalışıyor. Böylece traktörün farklı tarım ekipmanlarıyla kullanılması mümkün hale geliyor. Aktarma tarafında 9 ileri ve 3 geri vitese sahip sabit kavramalı (constant-mesh) şanzıman kullanılıyor.
GoSun ve Moonrider, elektrikli traktör için 19.995 dolarlık bir fiyat biçti. Bunun benzinli veya dizel motorlu benzer traktörlerden daha ucuz olduğu belirtiliyor. Traktörün 2027 yılının başlarında teslimata hazır olacağı, ön siparişlerin ise başladığı açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: