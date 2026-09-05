Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş fırtınaları otonom araçlar için felakete neden olabilir

    Güneş'te yaşanan güçlü patlamaların tetiklediği jeomanyetik fırtına, GPS sinyallerini bozarak konumlamada metrelerce sapmaya yol açtı. Otonom araçların risk altında olduğu bildirildi.

    Güneş fırtınaları otonom araçlar için felakete neden olabilir Tam Boyutta Gör
    11 Kasım 2025'te Güneş'te meydana gelen peş peşe patlamalar Dünya'yı etkileyen şiddetli bir jeomanyetik fırtınaya yol açmıştı. Yaklaşık altı saat boyunca en yüksek seviyesinde kalan fırtına, gökyüzünde etkileyici kutup ışıkları oluşturmanın haricinde bazı kritik teknolojilerde ciddi aksaklıklara neden olmuştu. Yeni bir araştırma ise bu tip fırtınaların otonom araçlar için ciddi risk oluşturduğuna işaret ediyor.

    Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan yeni araştırmada bilim insanları, söz konusu jeomanyetik fırtınanın küresel navigasyon sistemleri üzerindeki etkisini inceledi. ABD ve Kanada'daki GPS alıcılarından elde edilen veriler ile kutup ışığı kameralarının gözlemlerini bir araya getiren araştırmacılar, fırtına sırasında GPS konumlandırmasında 10 metreden fazla sapma meydana geldiğini belirledi.

    Bu seviyedeki sapmalar, özellikle yüksek hassasiyet gerektiren tarım uygulamaları ve otonom araçlar açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor.

    Güneş fırtınası GPS sinyallerini nasıl bozuyor?

    Güneş fırtınaları sırasında Güneş, Dünya'ya yüksek miktarda radyasyon ve yüklü parçacık gönderiyor. Bu parçacıklar, Dünya'nın üst atmosferinde bulunan iyonosferi etkileyerek GPS radyo sinyallerinin buradan geçişini yavaşlatabiliyor ve yönünü değiştirebiliyor.

    Bu etkiler normalde ekvator ve kutup bölgelerinde daha belirgin görülüyor. Ancak çok güçlü jeomanyetik fırtınalar sırasında orta enlemlere kadar yayılabiliyor. Kasım 2025'teki olay da bu durumun belirgin örneklerinden biri.

    Araştırmacılar, fırtına boyunca iyonosferdeki yüksek enerjili elektronların yoğunluğunu, GPS sinyallerindeki dalgalanmaları ve konumlandırma hatalarını haritaladı. Fırtına güçlendikçe elektronların Dünya'nın manyetik alanı boyunca aşağı doğru hareket ettiği ve üst atmosferdeki gazlarla çarpıştığı gözlendi.

    Araştırmaya göre güçlü GPS sinyal dalgalanmaları ABD genelinde görüldü. Bozulmalar Batı Yakası'ndan Doğu Yakası'na kadar uzanırken güneyde Florida'ya kadar ulaştı.

    İyonosferde oluşan düzensizlikler, uydu sinyallerinin saatler boyunca dalgalanmasına neden oldu. Bunun sonucunda GPS tabanlı konumlandırma sistemlerinde yaklaşık 10 metreden fazla sapmalar ortaya çıktı.

    Tarım makineleri ve otonom araçlar etkilenebilir

    Güneş fırtınaları otonom araçlar için felakete neden olabilir Tam Boyutta Gör
    GPS'teki bu büyüklükteki hatalar, uydu konumlandırmasına güvenen hassas tarım ekipmanları için ciddi sorunlar yaratabilir. GPS kullanan traktörler ve diğer tarım makineleri, tarlada belirlenen rotadan sapabilir veya hassas ekim ve hasat işlemlerinde hatalar yapabilir.

    Araştırmacılar, benzer bir fırtınanın tarım sezonunda ABD'yi vurması halinde ekonomik sonuçların ciddi olabileceğine dikkat çekti. Mayıs 2024'te yaşanan daha şiddetli bir jeomanyetik fırtınanın ABD'nin Orta Batı bölgesindeki çiftçilere 500 milyon dolardan fazla zarar verdiği bildirildi.

    GPS sinyallerindeki sapma aynı zamanda otonom sürüş sistemleri açısından da risk oluşturuyor. Araştırmacılara göre meydana gelen konumlandırma hataları, kendi kendine hareket eden araçların rotasından sapmasına yetecek kadar büyüktü. İlerleyen yıllarda robotaksilerin trafikteki sayısının çok daha fazla artacağı düşünüldüğünde GPS bozulmalarının yollarda ciddi sorunlara neden olabileceği düşünülüyor.

    Fırtınaları önceden tahmin etmek kolay değil

    Güneş fırtınalarının oluşturduğu riskin önemli bir nedeni de bu olayların zamanlamasının ve şiddetinin kesin şekilde öngörülememesi. Güneş yaklaşık 11 yıllık bir aktivite döngüsünden geçiyor ve bu süreçte yüksek ve düşük aktivite dönemleri yaşanıyor.

    Bilim insanları, Güneş'in maksimum aktivite dönemlerinde patlama ihtimalinin arttığını tahmin edebiliyor. Ancak bir patlamanın tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini ve ne kadar güçlü olacağını önceden belirlemek oldukça zor.

    Araştırmacılar, güneş fırtınalarını daha hızlı ve doğru şekilde tahmin edebilmek için yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. Yeni çalışma ise farklı gözlem sistemlerinden elde edilen verilerin bir arada kullanılmasının önemini ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilirubin nasıl düşer benzin pompası arızası 2014 sigara fiyatları en iyi lnb markası boyaya zarar vermeyen branda

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VIVOBOOK 15
    ASUS VIVOBOOK 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum