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    Güneş daha önce hiç bu kadar net görüntülenmedi: İşte yeni görseller

    Dünyanın en güçlü Güneş teleskobu, Güneş yüzeyini şimdiye kadarki en yüksek çözünürlükte görüntüledi. Yeni gözlemler, uzay havasını etkileyen gizemli girdapları ilk kez doğruladı.

    Güneş hiç bu kadar net görüntülenmemişti: İşte yeni görseller Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en güçlü Güneş teleskobu olan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, Güneş'in görünür yüzeyini şimdiye kadar elde edilen en yüksek çözünürlükte görüntülemeyi başardı. Nature dergisinde yayımlanan çalışma, etkileyici görsellerin yanı sıra onlarca yıldır teorik olarak öngörülen ancak bugüne kadar doğrudan gözlemlenemeyen Kelvin-Helmholtz kararsızlığını ilk kez doğruluyor.

    Uzay havasının kaynağı daha iyi anlaşılacak

    Yapılan gözlemlerde bilim insanları Güneş'in yüzeyinde oluşan dönerek ilerleyen girdap yapılarını ayrıntılı biçimde görüntüledi. Bu hareketlerin, sıcak gazların akışıyla şekillenen manyetik alanların bükülmesi sonucu ortaya çıktığı ve uzay havasını tetikleyen enerji birikiminde kritik rol oynadığı belirtiliyor.

    Güneş'teki manyetik alanların sürekli bükülmesi ve yeniden düzenlenmesi, zaman zaman güneş patlamaları ile taçküre kütle atımları gibi yüksek enerjili olaylara yol açıyor. Bu olaylar ise Dünya'da elektrik şebekelerinden uydu sistemlerine kadar birçok teknolojiyi etkileyebiliyor, hatta uzaydaki astronotlar için de risk oluşturabiliyor. Dolayısıyla Güneş fiziğini en küçük ölçeklere kadar anlamak gelecekteki olayları öngörmek için oldukça önemli.

    Keşif, Hawaii'nin Maui Adası'ndaki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu sayesinde gerçekleştirildi. 4 metre çapındaki aynasıyla çalışan teleskop, diğer güneş teleskoplarına kıyasla yaklaşık yedi kat daha fazla ışık toplayabiliyor. Bu sayede Güneş'in fotosfer adı verilen görünür yüzeyine ait şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüler elde edildi.

    Araştırma ekibi başlangıçta teleskobun görüntü kalitesini en üst seviyeye çıkaracak yöntemleri geliştirmeyi hedefliyordu. Geliştirilen yeni görüntü işleme teknikleri sayesinde ise beklenmedik şekilde Güneş yüzeyindeki mikroskobik girdaplar net biçimde ortaya çıkarıldı.

    Büyük gizem ilk kez doğrulandı

    Araştırmanın merkezinde yer alan Kelvin-Helmholtz kararsızlığı (KHI), farklı hızlarda hareket eden iki akışkanın temas ettiği bölgede küçük bozulmaların büyüyerek dalgalara ve sarmal girdaplara dönüşmesini ifade ediyor. Okyanuslarda dalgaların büyümesini açıklayan bu fiziksel mekanizmanın Güneş'in fotosferinde de bulunduğu uzun yıllardır öngörülüyordu.

    Güneş hiç bu kadar net görüntülenmemişti: İşte yeni görseller Tam Boyutta Gör
    Ancak şimdiye kadar bu olgunun doğrudan gözlemsel kanıtı elde edilememişti. Araştırmacılar, Inouye Teleskobu'nun sunduğu olağanüstü uzaysal çözünürlük sayesinde bu girdap yapılarını açık biçimde görüntüleyerek teorik tahminleri ilk kez deneysel olarak doğruladı.

    Yeni gözlemler, Güneş fiziğinin en önemli problemlerinden biri olan korona ısınma sorununa da ışık tutabilir. Güneş'in görünür yüzeyi yaklaşık 5.500 derece sıcaklığa sahipken dış atmosferi olan korona yaklaşık 2 milyon dereceye ulaşıyor. Yüzeyden uzaklaştıkça sıcaklığın düşmesi beklenirken koronanın çok daha sıcak olması, uzun yıllardır bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı bir durum.

    Güneş hiç bu kadar net görüntülenmemişti: İşte yeni görseller Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, Kelvin-Helmholtz kararsızlığının enerjiyi Güneş'in üst katmanlarına taşıyarak koronanın bu kadar yüksek sıcaklıklara ulaşmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

    Bunun yanında çalışma, Güneş'in yaklaşık her 11 yılda bir gerçekleşen manyetik kutup değişiminin nasıl bu kadar hızlı gerçekleştiğine ilişkin yeni ipuçları da sunuyor. Mevcut modeller, manyetik alanların yeterince hızlı dağılması ve yeniden organize olmasını tam olarak açıklayamıyor. Bilim insanlarına göre Kelvin-Helmholtz kararsızlığı, manyetik alanların etkin biçimde dağılmasını sağlayan eksik mekanizmalardan biri olabilir.

    Araştırma ekibi bundan sonraki aşamada, geliştirecekleri bilgisayar algoritmalarıyla Güneş yüzeyindeki bu girdapları otomatik olarak tespit etmeyi planlıyor. Böylece bu olayın fotosferde ne kadar yaygın olduğu, koronaya ne kadar enerji taşıdığı ve Güneş'in alt atmosferindeki manyetik alanların evrimini nasıl etkilediği daha ayrıntılı biçimde incelenebilecek.

    Kaynakça https://gizmodo.com/the-sun-looks-so-hot-right-now-2000794745 https://nso.edu/press-release/nsf-inouye-solar-telescope-enables-major-discovery-of-a-hidden-solar-process/
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