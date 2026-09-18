Güneş paneli fiyatları 2000 yılına göre yüzde 98 düştü!

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Tam Boyutta Gör Güneş panellerinin maliyeti son 25 yılda büyük ölçüde geriledi. 2000 yılında watt başına 5-6 dolar olan fiyatlar bugün 12 sente kadar düştü. Bu da en yüksek fiyat baz alındığında maliyetlerin yaklaşık yüzde 98 oranında azalması anlamına geliyor. Bu gelişme, işletmelerin ve hanelerin kendi elektriğini üretmesini kolaylaştırırken elektrik şebekelerinde yeni sorunlar ortaya çıkarıyor.

Ucuz paneller işletmelerin tercihini değiştiriyor

Güneş enerjisi maliyetlerindeki gerilemenin arkasında Çin'in üretim kapasitesini hızla artırması bulunuyor. Ember'ın kurucu ortağı Dave Jones'a göre, 2000 yılı civarında watt başına 5-6 dolar olan panel fiyatları günümüzde yaklaşık 12 sente kadar düştü. Wood Mackenzie ise Çin'in güneş paneli üretim kapasitesini yaklaşık 1,36 terawatt olarak tahmin ediyor.

Daha ucuz paneller, elektriğin pahalı veya arzın güvenilir olmadığı ülkelerde çatı tipi ve tesis içi güneş enerjisi sistemlerini daha erişilebilir hale getirdi. Energy Institute'un World Energy Statistical Review raporuna göre, dünya genelindeki küçük ölçekli güneş enerjisi kapasitesi 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 1,2 terawatt seviyesine ulaştı.

Bu toplam, güneş panellerinin gün boyunca tam kapasiteyle çalışmadığı göz önünde bulundurulduğunda bile küresel nükleer enerji filosunun yaklaşık üç katı büyüklüğünde.

Ucuz güneş enerjisi elektrik şebekelerini nasıl etkiliyor?

Tam Boyutta Gör Güneş panellerinin yaygınlaşması, tüketicilerin şebekeden satın aldığı elektrik miktarını azaltıyor. Özellikle kendi elektriğini üretebilen ve batarya kullanan haneler ile işletmeler, gündüz saatlerinde şebekeye daha az ihtiyaç duyuyor. Buna rağmen geceleri, bulutlu havalarda veya bataryaları tükendiğinde şebekeye bağlı kalmayı sürdürüyorlar.

Dolayısıyla elektrik şirketlerinin gelirleri azalan tüketimle birlikte düşse de şebekenin işletme ve bakım maliyetleri değişmiyor. Bir başka sorun ise güneş enerjisi üretiminin hava koşullarına bağlı olması. Bulutların hareketi, kısa sürede büyük üretim değişimlerine yol açabiliyor. Güneş enerjisinin yoğun olduğu bölgelerde öğle saatlerinde şebeke talebi çok düşük seviyelere inerken üretimin aniden azalması sistemin dengelenmesini zorlaştırıyor.

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Çatı tipi sistemler, ihtiyaç fazlası elektriği yerel dağıtım hatlarından yüksek gerilimli iletim şebekesine aktarabiliyor. Bu çift yönlü elektrik akışı, gerilim seviyelerinin yükselmesine ve şebekeye aktarılabilecek enerji miktarının sınırlandırılmasına neden olabiliyor. Milyonlarca küçük sistemin üretimini doğru tahmin etmek de şebeke işletmecileri için teknik bir zorluk oluşturuyor.

Elektrik sistemleri yeni çözümlere yöneliyor

Elektrik şirketleri, güneş enerjisinin neden olduğu dalgalanmaları yönetmek için batarya depolama sistemlerine, yeni fiyatlandırma modellerine ve makine öğrenimi destekli tahmin araçlarına yatırım yapıyor. Bu sistemler, güneş enerjisi üretimini daha doğru öngörmeyi ve şebeke üzerindeki yükü dengelemeyi amaçlıyor.

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