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    Güneş paneli olmayan evlere ucuz elektrik fırsatı

    Almanya’da güneş paneli olmayan evler için yeni bir batarya geliştiriliyor. Sistem, elektriği ucuz saatlerde şebekeden depolayıp pahalı saatlerde kullanarak faturayı düşürmeyi hedefliyor.

    Güneş paneli olmayan evlere ucuz elektrik fırsatı Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli girişim Revolta AG, güneş paneli bulunmayan evlerin de elektrik fiyatlarının düşük olduğu saatlerde enerji depolayabilmesini sağlayacak yeni bir batarya sistemi geliştiriyor. Şirket, son olarak proje için Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) kapsamında 264 bin 200 euro civarında destek almaya hak kazandı.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Highly Efficient AC Salt Battery” adı verilen proje kapsamında geliştirilen sistem, geleneksel ev tipi güneş enerjisi depolama çözümlerinden farklı olarak doğrudan elektrik şebekesine bağlanacak. Sistem özellikle kendi güneş enerjisi sistemine sahip olmayan küçük kiralık dairelerde enerji depolamada kullanılabilecek.

    Güneş paneli olmayan evlere ucuz elektrik fırsatı Tam Boyutta Gör
    Revolta'nın geliştirdiği batarya, elektrik fiyatlarının ve şebeke ücretlerinin düşük olduğu dönemlerde şebekeden enerji çekecek. Elektrik fiyatları yükseldiği zaman ise depolanan elektrik şebekeye geri aktarılacak. Şirket bu yapıyla hanelerin elektrik maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

    Revolta, sisteminde lityum iyon yerine sodyum iyon hücreler kullanıyor. Şirkete göre sodyum iyonları, lityum iyonlarına kıyasla daha yüksek termal kararlılık gösteriyor. Bu durum özellikle ev içinde kullanılacak enerji depolama sistemlerinde güvenlik açısından önem taşıyor. Bunun yanında teknoloji, daha nadir bulunan lityum ve kobalt kullanımını da ortadan kaldırıyor. Sodyum temelli yapının dezavantajı ise enerji yoğunluğunun daha düşük olması. Ancak enerji depolama sistemlerinde güvenlik önceliklendirildiği için giderek daha fazla sistemde sodyumu görüyoruz.

    Sistem, her bir batarya hücresinin sıcaklığını ayrı ayrı takip ediyor ve hücreleri çalışma koşullarına göre bağımsız şekilde kontrol ediyor. Böylece hücrelerin aşırı ısınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Her modülde ayrıca karbonmonoksit (CO) sensörü, sesli alarm ve basınç tahliye valfi bulunuyor. Revolta, sistemi tak-çalıştır yapıda geliştirmeyi planlıyor.

    Şirket henüz bataryanın kapasitesini, çıkış gücünü, satış fiyatını veya piyasaya çıkış tarihini açıklamadı. Projenin uygun maliyetli ve kolay kurulabilir bir enerji depolama seçeneği olarak özellikle küçük konutlara hitap etmesi planlanıyor.

    Almanya'da şebekeden batarya şarjının önü açıldı

    Revolta'nın projesi, Almanya'da enerji depolama sistemlerinin şebekeden elektrik alıp daha sonra geri satmasını kolaylaştıran yeni düzenlemeleri sayesinde mümkün oluyor. Ülkenin şebeke düzenleyicisi tarafından 1 Ekim'de yürürlüğe alınan kurallar, depolama sistemlerinin elektrik şebekesinden enerji çekmesine ve daha sonra bu elektriği geri vermesine izin veriyor. Bu süreçte ücret ve vergiler düşürülebiliyor.

    Düzenlemenin önemli noktalarından biri, kendi elektrik üretim tesisi bulunmayan bataryaları da kapsaması. Böylece güneş paneli olmayan evlerde kullanılacak şebeke bağlantılı bataryaların ekonomik açıdan daha uygulanabilir hale gelmesinin önü açılıyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    K
    kimbehicay 1 saat önce

    Ama.?

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