Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş ışığı hangi açıdan gelirse gelsin elektrik üreten güneş paneli

    Çinli araştırmacılar, güneş ışığının geliş açısı değişse bile daha kararlı elektrik üretebilen yeni bir güneş hücresi tasarladı. Simülasyonlarda ışık soğurumu yüzde 95'i aştı.

    Güneş panellerinde yeni dönem: Güneşin açısı sorun olmayacak Tam Boyutta Gör

    Çinli araştırmacılar, farklı açılardan gelen güneş ışığını daha verimli kullanmak amacıyla yarım küre biçiminde ve dokulu yüzeye sahip bir perovskit güneş hücresi tasarımı geliştirdi. Simülasyon sonuçlarında yüzde 95’in üzerinde ışık soğurumu elde eden tasarım, 0 ile 50 derece arasındaki ışık geliş açılarında geleneksel panellere kıyasla yüzde 20’ye kadar daha fazla güç çıkışı sağladı.

    Yarım küre tasarımı ışık kayıplarını azaltıyor

    Perovskit güneş hücreleri, yüksek güç dönüşüm verimliliği ve düşük üretim maliyeti potansiyeli sayesinde yeni nesil güneş enerjisi teknolojileri arasında öne çıkıyor. Bununla birlikte geleneksel, düz yüzeyli hücrelerde güneş ışığının geliş açısı değiştikçe optik kayıplar artabiliyor. Bu durum, üretilen gücün gün boyunca dalgalanmasına ve sistemin toplam enerji üretiminin düşmesine neden oluyor.

    Çin'deki araştırma ekibi, bu sorunu azaltmak için yarım küre geometrisini dokulu bir yüzeyle birleştiren yeni bir hücre mimarisi geliştirdi. Tasarımda yarım küre biçimi, elektrik yüklerinin farklı yönlerden daha dengeli toplanmasını hedefliyor. Yüzeydeki dokulu yapı ise gelen ışığı birden fazla yöne saçarak hücre içerisinde daha uzun optik yollar oluşturuyor. Böylece daha fazla ışığın soğurulması ve üretimin daha dengeli olması amaçlanıyor.

    Beş farklı güneş hücresi tasarımı karşılaştırıldı

    Araştırmacılar, yeni tasarımın performansını görmek için beş farklı güneş hücresini bilgisayar ortamında karşılaştırdı. Bu modeller arasında geleneksel düz yüzeyli hücreler, ince tel benzeri yapılara sahip hücreler ve farklı yüzey şekilleriyle tasarlanan yarım küre biçimindeki hücreler yer aldı. Tüm modellerde aynı temel malzemeler kullanıldı.

    Ekip, bilgisayar simülasyonlarıyla hücrelerin farklı ışık renklerinde ve güneş ışığının 0 ile 50 derece arasında değişen geliş açılarında nasıl çalıştığını analiz etti. Işığın ne kadarının hücre tarafından yakalandığı ve ne kadar elektrik üretilebildiği hesaplandı.

    Güneş panellerinde yeni dönem: Güneşin açısı sorun olmayacak Tam Boyutta Gör

    Simülasyon sonuçlarında en iyi performansı, yüzeyinde özel dokular bulunan yarım küre biçimindeki yeni hücre tasarımı gösterdi. Bu tasarım, farklı ışık geliş açıları boyunca ortalamada daha yüksek akım yoğunluğu sağladı.

    Yeni tasarımın en dikkat çekici sonuçlarından biri, gelen güneş ışığının yüzde 95'inden fazlasını soğurabilmesi oldu. Hücrenin birim yüzey başına ortalama maksimum güç çıkışı da 28,25 mW/cm² olarak hesaplandı. Ayrıca ışığın geliş açısı değiştiğinde güç üretimindeki dalgalanmalar diğer tasarımlara kıyasla daha sınırlı kaldı. Bu değişimleri üstteki görselden görebilirsiniz.

    Araştırmacılara göre bu sonuçların arkasında iki temel etken bulunuyor. Yarım küre biçimi, hücre içinde oluşan elektrik yüklerinin daha dengeli hareket etmesine yardımcı oluyor. Yüzeydeki özel dokular ise ışığın hücre içinde farklı yönlere dağılmasını sağlayarak daha fazla ışığın yakalanmasına katkıda bulunuyor. Bununla birlikte bu tasarım şimdilik laboratuvar ortamlarıyla sınırlı. Tasarımın gerçek güneş panellerinde ne kadar verimli olacağı, uzun süreli kullanımda dayanıklılığını koruyup korumayacağı ve üretim maliyetinin ne olacağı gibi soruların yanıtlanması için deneysel testlere ihtiyaç duyuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 1 saat önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    scenic 3 1.2 tsi motor nasıl ronaks mobile jbl pikap 0537 hangi hat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold8
    Samsung Galaxy Z Fold8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    HP PROBOOK 4
    HP PROBOOK 4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum