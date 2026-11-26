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Oynat Fransız bir girişim, hem elektrik hem de ısı üreten yeni nesil hibrit güneş panellerini tanıttı. Thermasol adı verilen sistem, panellerin altında oluşan ısının yüzde 80'ini geri kazanıyor. Alüminyum eşanjörlerle toplanan sıcak hava, tarımsal kurutma işlemlerinden konut ısıtmaya kadar pek çok alanda kullanılıyor. Kendi enerjisini üretebilen hibrit panel, standart modellerden üç kat daha fazla ısı sağlıyor. Yenilikçi teknoloji, güneş enerjisinde verimliliği üst seviyeye çıkarıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi güneş panelleri, üzerlerine düşen güneş ışığının yalnızca bir bölümünü elektriğe dönüştürebiliyor. Geri kalan enerjinin önemli bir kısmı ise ısıya dönüşerek kayboluyor. Ancak bu ısıyı da değerlendirmek mümkün. Özellikle tarım ve ormancılık gibi alanlarda kurutma işlemleri için kullanılabilecek bu enerjiyi geri kazanmayı hedefleyen Fransız girişim Thermasol Air Systems, elektrik ve ısı üretimini bir araya getiren yeni bir güneş paneli geliştirdi. Şirket, geliştirdiği hibrit sistem sayesinde güneş panellerinin altında biriken ısının yüzde 80'ine kadarını geri kazanabildiğini söylüyor.

Hibrit Paneller, Güneş Panellerinin Altındaki Isıyı da Kullanıyor

Thermasol Air Systems, geliştirdiği fotovoltaik-termal (PVT) sistemiyle güneş panellerinin normalde boşa giden ısısını kullanılabilir enerjiye dönüştürüyor. Geleneksel güneş panellerinden farklı olarak hem elektrik hem de sıcak hava üreten bu sistem; odun, saman, tahıl ve çeşitli bitkilerin kurutulması gibi işlemlerde kullanılabiliyor. Ayrıca elde edilen sıcak havanın binaların ısıtılmasında da değerlendirilmesi mümkün.

Sistem, çatıların üzerine kurulabilen güneş panellerinin altına yerleştirilen alüminyum bir ısı eşanjörü kullanıyor. Panellerin altında biriken sıcak hava, bu eşanjör yardımıyla toplanıyor. Böylece bir yandan ısı enerjisi geri kazanılırken diğer yandan panellerin soğuması sağlanıyor. Bu da güneş panellerinin elektrik üretim performansını olumlu yönde etkiliyor. Toplanan sıcak hava daha sonra bir fan yardımıyla sıkıştırma odasına aktarılıyor ve buradan kurutulacak malzemeye yönlendiriliyor.

Thermasol Air Systems'in satış direktörü Laurent Bensaid, şirketin geliştirdiği teknolojinin metrekare başına standart bir güneş panelinden üç kat daha fazla ısı üretebildiğini söylüyor. Thermasol 550 adı verilen hibrit panel, yaklaşık 550 W elektrik gücü ve 1,4 kW termal güç sunuyor. Şirkete göre sistem, panellerin altında oluşan ısının yüzde 80'ine kadarını geri kazanabiliyor.

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Sistem Kendi Enerjisini Kendisi Üretiyor

Thermasol'un geliştirdiği sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de enerji açısından kendi kendine yeterli olması. Havalandırma ve kontrol sistemleri için gereken elektrik, yine hibrit güneş panelleri tarafından üretiliyor. Örneğin 100 kW elektrik kapasitesine ve 250 kW termal çıkış gücüne sahip bir kurulumda fanların çalışması için yaklaşık 20 kW elektrik gerekiyor. Böylece sistem, kendi enerji ihtiyacını karşılarken güneş enerjisi kurulumunun öz tüketim oranını da artırabiliyor.

Kurutma işleminin verimliliği paneller ile çatı arasındaki mesafeye ve oluşturulan hava akışına göre değişiyor. Kurutulacak malzemenin yoğunluğu arttıkça daha güçlü fanlara ihtiyaç duyuluyor. Örneğin metreküp başına 500 kg yoğunluğa sahip samanın veya 700 kg yoğunluğa sahip odunun yalnızca yüzeyinin değil, tüm hacminin kurutulabilmesi için daha yüksek kapasiteli fanlar kullanılması gerekiyor. Şirket, bu sayede ısının malzemenin derinliklerine kadar aktarılmasını hedefliyor. Sistemde ısı transferi için herhangi bir sıvı veya glikol kullanılmaması da tasarımın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

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Şirket, geliştirdiği teknolojinin Fransa'daki AGRI-EQ-110 enerji tasarrufu sertifikası (CEE) gerekliliklerini karşılayan tek tasarım olduğunu belirtiyor. Paneller Asya'da monte edilse de tasarım, teknik çizimler, ısı eşanjörleri ve termal yapıların geliştirilmesi Fransa'da gerçekleştiriliyor.

Şirket, teknolojinin kullanım alanlarının yalnızca tarım ve ormancılıkla sınırlı olmadığını da vurguluyor. Elektrik ve sıcak havayı birlikte üreten sistemin konutlarda kullanılan sıcak su sistemlerine de enerji sağlayabileceği belirtiliyor.

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Güneş panellerinden sıcak hava da üreten yeni sistem geliştirildi

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