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    Güneş panellerini 9 derece soğutup verimi artıran sistem

    Araştırmacılar, güneş panellerinin sıcaklığını 9 derece düşüren pasif soğutma sistemi geliştirdi. Yeni tasarımın ek enerji tüketmeden verimliliği artırabildiği saptandı.

    Güneş panellerini 9 derece soğutup verimi artıran sistem Tam Boyutta Gör
    Su veya elektrik tüketmeden çalışan yeni bir fotovoltaik-termal (PVT) kolektör tasarımı, güneş panellerinin sıcaklığını 9 derece düşürürken yüzde 31 termal verimliliğe ulaştı. Suudi Arabistan ve Cezayir'den araştırmacıların geliştirdiği sistem, doğal hava akışıyla güneş panellerini soğutarak sıcaklığa bağlı verim kaybını azaltmayı hedefliyor.

    Tamamıyla pasif soğutma sağlıyor

    Güneş panellerinin arkasına yerleştirilen basamaklı hava kanalı, ısınan yüzey boyunca oluşan ve ısı transferini sınırlandıran hava tabakasını bozuyor. Sistemde ayrıca delikli V şeklindeki alüminyum kanatçıklar kullanılıyor. Bu kanatçıklar, ısı transfer yüzeyini genişletirken hava karışımını ve türbülansı artırıyor.

    Sistem, hava dolaşımını sağlamak için fan, pompa veya harici enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor. Hava akışı, sıcaklık farklarının oluşturduğu kaldırma kuvvetleriyle doğal olarak gerçekleşiyor. Bu sayede soğutma için ek enerji tüketimi ortadan kalkarken bakım ihtiyacının da azaltılması amaçlanıyor.

    Güneş panellerini 9 derece soğutup verimi artıran sistem Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, tasarımı ANSYS Fluent yazılımıyla hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) yöntemi kullanarak inceledi. Sonuçlar, sistemin panel sıcaklığını düşürerek hem elektrik hem de ısı üretim performansını artırabildiğini gösterdi.

    Simülasyonlarda sistemin termal verimliliği yüzde 31, elektrik verimliliği ise yüzde 14,8 olarak hesaplandı. Karşılaştırılan referans sistemde bu değerler sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,6 seviyesindeydi. Yeni tasarımın ulaştığı en yüksek güç çıkışı 400 W termal ve 180 W elektriksel olarak belirlendi. Geliştirilmiş ısı dağılımı ve türbülans sayesinde fotovoltaik yüzey sıcaklığı 9 derece düşürüldü.

    Araştırmacıların ekonomik analizine göre sistemin geri ödeme süresi açık gökyüzü koşullarında 5,8 yıl, bulutlu havalarda ise 7,2 yıl. On panellik bir sistemin yılda 3,2 ton CO₂ emisyonunu önleyebileceği, 25 yılda toplam 80 ton emisyon azaltımı sağlayabileceği tahmin ediliyor. Sistemin enerji geri ödeme süresi ise 0,86 yıl olarak hesaplandı.

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