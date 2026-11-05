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    Güneş panellerinin yönü ve eğimi artık uzaktan tespit edilebilecek

    Avustralya'da test edilen yeni yöntem, güneş panellerinin eğim ve yön açısını yalnızca elektrik üretim verilerini analiz ederek belirleyebiliyor. Özellikle büyük projelerde işleri kolaylaştırabilir.

    Güneş Panellerinin Açısı ve Yönü Elektrik Üretim Verilerinden Tespit Edilebiliyor Tam Boyutta Gör
    Güneş panellerinden elde edilen elektrik miktarı, panellerin hangi açıyla ve hangi yöne bakacak şekilde yerleştirildiğine bağlı olarak değişiyor. Bu yüzden panellerin eğim açısını ve yönünü doğru şekilde belirlemek gerekiyor. Ancak özellikle çok sayıda çatı tipi güneş enerjisi sisteminin bulunduğu büyük projelerde bu bilgilerin eksiksiz tutulması her zaman mümkün olmuyor. Bu yüzden sonradan yerinde inceleme yapılması gerekebiliyor. Ancak Avustralya'da geliştirilen yeni bir yöntem, bu yerinde inceleme sürecinin çok yakında tarihe karışabileceğini gösteriyor.

    Güneş Panellerinin Açısı ve Yönü Elektrik Üretim Verilerinden Tespit Edilebiliyor

    Avustralya'daki güneş enerjisi sistemleri üzerinde çalışan uluslararası bir araştırma ekibi, güneş panellerinin yalnızca çalışma sırasında ürettikleri elektrik verilerini analiz ederek hangi açıyla ve hangi yöne baktıklarını tespit edebilen bir yöntem geliştirdi.

    Araştırma ekibinin geliştirdiği yöntem, 2025 yılında Avustralya'daki 17 ticari çatı tipi güneş enerjisi sisteminden toplanan gerçek çalışma verileriyle test edildi. Sistemlerin her birinde bulunan maksimum güç noktası izleyicilerinden (MPPT) beş dakikalık aralıklarla alınan DC güç ölçümleri kullanıldı. Araştırmacılar, ölçülen elektrik üretimini farklı panel açıları için oluşturulan teorik modellerle karşılaştırarak en uygun yönelimi belirlemeye çalıştı. Bunun için güneş ışınımını ve panellerin bulunduğu konumu dikkate alan "pvlib" adlı açık gökyüzü modellemesinden ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) ERA5 meteorolojik verilerinden yararlanıldı. Böylece farklı eğim ve yön açılarına sahip panellerin belirli hava koşullarında ne kadar elektrik üretmesi gerektiği hesaplandı. Ardından optimizasyon algoritması kullanılarak, gerçek üretim verileriyle en iyi eşleşen eğim ve yön açıları belirlendi. Algoritma, hesaplamalarda sistemin etkin kapasitesini de dikkate aldı. Böylece panellerin açısı ve yönü dışında kalan bazı üretim kayıplarının sonuçları yanıltmasının önüne geçildi. Yapılan testlerde, özellikle gölgelenme bulunmayan sistemlerde oldukça başarılı sonuçlar elde edildi.

    Araştırmacıların açıklamasına göre yöntem, yalnızca DC elektrik üretim verileri ve santralin coğrafi konum bilgilerini kullanarak güneş panellerinin eğim açısını ortalama 2 derece, yönünü ise ortalama 4 derece hata payıyla belirleyebildi. Üstelik sistemin MPPT seviyesinde çalışabilmesi, aynı çatı üzerindeki farklı yönlere yerleştirilmiş panel gruplarının açılarının ayrı ayrı tespit edilmesine de imkân tanıyor.

    Gölgelenme ve Düşük Eğim Açıları Yöntemin Doğruluğunu Etkiliyor

    Yöntemin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri ise kısmi gölgelenme. Binalar, ağaçlar veya çevredeki diğer engeller nedeniyle panellerin bir bölümüne düşen güneş ışığının azalması, ölçülen elektrik üretimini doğrudan etkiliyor. Bu da algoritmanın üretimdeki düşüşü yanlışlıkla panel açısı veya yönündeki bir farklılığa bağlamasına yol açabiliyor. Araştırmada gölgelenmenin, açık gökyüzü modellemesi kullanıldığında bile yön açısındaki hata payını Huber kaybı yönteminde 4 dereceden 35 dereceye, R² yönteminde ise 15 dereceden 27 dereceye çıkardığı görüldü.

    Bir diğer sınırlama ise eğim açısının 5 derecenin altında olduğu sistemlerde ortaya çıkıyor. Paneller neredeyse yatay konumdayken hangi yöne baktıklarının güneş ışığını alma miktarı üzerindeki etkisi oldukça azalıyor. Bu nedenle sistemin yönünü yalnızca elektrik üretim verilerinden hareketle doğru şekilde belirlemek zorlaşıyor. Bununla birlikte araştırmacılara göre bu tür sistemlerde yön açısındaki hata, tahmin edilen elektrik üretimi üzerinde oldukça sınırlı bir etkiye sahip.

    Araştırma ekibi, bundan sonraki aşamada özellikle kısmi gölgelenmenin sonuçlar üzerindeki etkisini azaltmaya odaklanacak. Bunun yanında invertörlerin kapasite sınırına ulaşması nedeniyle üretimin kesilmesi (clipping) veya invertörlerin geçici olarak devre dışı kalması gibi gerçek çalışma koşullarının da yönteme dâhil edilmesi hedefleniyor. Bu sorunların aşılması hâlinde geliştirilen teknik, özellikle çok sayıda güneş enerjisi sistemini uzaktan takip eden işletmelerin eksik veya hatalı kurulum kayıtlarını saha incelemesine gerek kalmadan düzeltmesine yardımcı olabilir.

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