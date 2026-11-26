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Oynat Almanya merkezli Ylektra, tarım ve güneş enerjisini buluşturan projeler için ücretsiz bir hesaplama aracı yayımladı. Sistem; arazi konumu, ürün türü ve panel yüksekliği gibi değişkenleri işleyerek tarımsal verimliliği ölçüyor. Bilimsel verilerden yararlanan araç, bitkilerin alacağı güneş ışığını ve olası verim etkilerini proje aşamasında net şekilde ortaya koyuyor. Yenilikçi uygulama, agrivoltaik sistem kurmak isteyenlere kapsamlı bir ön değerlendirme imkânı sunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tarım arazilerinin aynı zamanda elektrik üretimi için kullanılmasını sağlayan agrivoltaik sistemler, yenilenebilir enerji alanında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu sistemlerde güneş panelleri, tarımsal faaliyetlerin devam etmesine imkân verecek şekilde arazinin üzerine yerleştiriliyor. Böylece aynı arazi hem tarım hem de elektrik üretimi için kullanılabiliyor. Ancak bu sistemlerin verimli olabilmesi için panellerin yerleşimi, sıralar arasındaki mesafe ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu güneş ışığı gibi pek çok değişkenin dikkate alınması gerekiyor. Almanya merkezli agrivoltaik proje geliştiricisi Ylektra, bu süreci kolaylaştırmak için çiftçilerin ve proje geliştiricilerin kullanabileceği ücretsiz bir çevrim içi hesaplama aracı yayımladı.

Almanya'daki Yeni Araç, Agrivoltaik Sistemlerin Tarımsal Gerekliliklerini Değerlendiriyor

Ylektra tarafından geliştirilen araç, Alman teknik şartnamesinde yer alan tarımsal gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olsa da neredeyse tüm agrivolatik projeler için kullanışlı olabilir. Çünkü sistem temelde her ülkede uygulanabilecek bir hizmet sunuyor.

Kullanıcılar hesaplama yapmak için öncelikle arazinin konumunu ve yetiştirilecek ürün türünü giriyor. Ardından panel sıraları arasındaki mesafe, panellerin yerden yüksekliği ve yönelimi gibi sistem parametrelerini belirtiyor. Tarım makinelerinin çalışma genişliği de hesaba katılan değişkenler arasında yer alıyor. Araç, tek eksenli takip sistemleriyle çalışan panelleri ve dikey olarak yerleştirilen çift yüzeyli (bifacial) güneş panellerini destekliyor.

Hesaplamanın ardından arazi kullanımındaki kayıp, tarımsal faaliyetlerin ne ölçüde sürdürülebileceği, bitkilerin yeterli güneş ışığı alıp alamayacağı ve beklenen tarımsal verim gibi kriterler değerlendiriliyor. Böylece kullanıcılar, planladıkları sistemin tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkilerini henüz proje aşamasındayken görebiliyor.

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Ylektra, hesaplamalarda Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) güneş ışınımı verilerinden yararlanıyor. Bunun yanında Almanya'da Konstanz Gölü yakınlarında bulunan Heggelbach agrivoltaik pilot tesisinde elde edilen araştırma sonuçları ve Hohenheim Üniversitesi tarafından hazırlanan, gölgelemenin tarım üzerindeki etkilerini inceleyen 58 bilimsel çalışmayı kapsayan meta-analiz de aracın dayandığı kaynaklar arasında bulunuyor.

Ylektra, daha önce de agrivoltaik projeleri bir araya getiren ücretsiz bir atlas yayımlamıştı. Şirketin paylaştığı atlas, 109 ülkede hayata geçirilen 2.697 agrivoltaik projeyi kapsıyor.

Tabii bu araç tek başına yeterli olacak nihai bir değerlendirme sistemi olarak sunulmuyor. Su dağılımı, toprağın korunması ve sistemin kullanım ömrü sona erdiğinde sökülmesi gibi diğer şartların ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak bu tarz agrivoltaik bir sistem kurmayı düşünenler, bu ücretsiz araç ile oldukça kapsamlı bir ön değerlendirme alabilirler.

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Güneş panelleriyle tarımı birleştiren projeler için ücretsiz araç

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