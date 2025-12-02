Güneş projelerde iş gücü ihtiyacını azaltan akıllı navigasyon sistemi

Yeni çözüm, güneş enerjisi projelerinde yaygın olarak kullanılan mini ve teleskopik yükleyici tipi makinelerin üzerine takılabilen GPS sensörlü bir kutudan oluşuyor. Operatörler, aracın içindeki tablet üzerinden sistemi yönetiyor. Teknoloji bugüne kadar Bobcat, Takeuchi, Caterpillar ve John Deere gibi üreticilerin makineleri üzerinde saha testlerinden geçirildi. Kurulumun ardından sistem, kazıkların, paletlerin ve PV modüllerinin sahaya dağıtımını yönlendiriyor.
5 cm hassasiyetle konumlama yapıyor
CivNav yalnızca navigasyon desteği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda günlük üretkenlik, çıktı miktarı, çalışma süresi, kat edilen mesafe ve operasyonel verimlilik gibi başlıklarda gerçek zamanlı veri içeren raporlar da oluşturuyor. Bu raporların, şantiye yöneticilerinin darboğazları tespit edip operasyonları hızla optimize etmesine yardımcı olması amaçlanıyor. Sistem şu anda kiralama modeliyle beta sürecinde erişilebilir durumda.
Yeni araç, şirketin daha önce geliştirdiği CivDot ve CivDot+ robotlarının yer aldığı robotik portföyü tamamlıyor. Bu robotlar, çit noktalarının işaretlenmesi, batarya depolama için beton döküm alanlarının belirlenmesi, orta gerilim hatları için kazı güzergâhlarının işaretlenmesi ve kazık yerleşim planlarının haritalanması gibi hassas ölçüm gerektiren görevleri otomatikleştiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: