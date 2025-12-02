Güneş projelerde iş gücü ihtiyacını azaltan akıllı navigasyon sistemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Civ Robotics, güneş enerjisi santrallerinin inşasında yaşanan iş gücü açığını ve sahadaki ölçüm karmaşasını azaltmayı hedefleyen yeni bir yapay zeka destekli navigasyon sistemini tanıttı. CivNav adı verilen sistem, şirketin ABD’deki büyük ölçekli güneş parklarında başlattığı beta testlerinde halihazırda kullanılıyor ve manuel arazi ölçümüne duyulan ihtiyacı önemli ölçüde ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yeni çözüm, güneş enerjisi projelerinde yaygın olarak kullanılan mini ve teleskopik yükleyici tipi makinelerin üzerine takılabilen GPS sensörlü bir kutudan oluşuyor. Operatörler, aracın içindeki tablet üzerinden sistemi yönetiyor. Teknoloji bugüne kadar Bobcat, Takeuchi, Caterpillar ve John Deere gibi üreticilerin makineleri üzerinde saha testlerinden geçirildi. Kurulumun ardından sistem, kazıkların, paletlerin ve PV modüllerinin sahaya dağıtımını yönlendiriyor.

5 cm hassasiyetle konumlama yapıyor

Tam Boyutta Gör Arayüz, 5 santimetreye kadar konumlama hassasiyeti sağlayarak yerleştirme hatalarını en aza indiriyor. Şirket ayrıca, GPS tabanlı sensörlerin kazık çakma makinelerine entegre edilmesiyle şantiye yerleşim ölçümlerinin tamamen atlanabileceğini belirtiyor. Bu durumun hem inşaat sürelerini kısaltabileceği hem de büyük güneş tarlalarında daha az personelle çalışma imkanı yaratabileceği ifade ediliyor.

CivNav yalnızca navigasyon desteği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda günlük üretkenlik, çıktı miktarı, çalışma süresi, kat edilen mesafe ve operasyonel verimlilik gibi başlıklarda gerçek zamanlı veri içeren raporlar da oluşturuyor. Bu raporların, şantiye yöneticilerinin darboğazları tespit edip operasyonları hızla optimize etmesine yardımcı olması amaçlanıyor. Sistem şu anda kiralama modeliyle beta sürecinde erişilebilir durumda.

Yeni araç, şirketin daha önce geliştirdiği CivDot ve CivDot+ robotlarının yer aldığı robotik portföyü tamamlıyor. Bu robotlar, çit noktalarının işaretlenmesi, batarya depolama için beton döküm alanlarının belirlenmesi, orta gerilim hatları için kazı güzergâhlarının işaretlenmesi ve kazık yerleşim planlarının haritalanması gibi hassas ölçüm gerektiren görevleri otomatikleştiriyor.

