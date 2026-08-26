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    Güneş santralleri için sıra dışı plan: Dronlar üretimi artıracak

    Türk girişimci tarafından kurulan Meteoric, güneş santrallerinin üzerindeki bulutları otonom dronlarla dağıtarak panellere daha fazla ışık ulaştırmayı ve üretimi yüzde 10-30 artırmayı hedefliyor.

    Güneş santralleri için sıra dışı plan: Dronlar üretimi artıracak Tam Boyutta Gör

    Mete Karslıoğlu ve Eric Nilsson tarafından kurulan ve Y Combinator tarafından desteklenen Meteoric Technologies, güneş santrallerinin üzerine gelen bulutların güneş ışığını engellemesini azaltmak için otonom dron sürüleri kullanmayı planlıyor. Şirket, onlarca hatta yüzlerce elektrikli dron kullanarak bulutları dağıtmayı hedefliyor.

    Dronlar bulutların içine girecek

    Güneş santralleri için sıra dışı plan: Dronlar üretimi artıracak Tam Boyutta Gör

    Güneş panelleri teoride sınırsız enerji üretimi gerçekleştirebilse de hava koşulları, iklim ve Dünya’nın hareketleri nedeniyle üretimi pratikte sınırlı. Cambridge Üniversitesinden iki mühendisin kurduğu Meteoric Technologies ise bu soruna alışılmadık bir çözüm geliştirmeye çalışıyor.

    Şirketin planına göre onlarca veya yüzlerce otonom dron, güneş santrallerinin üzerindeki alçak ve orta seviyeli bulutların içine gönderilecek. Yaklaşık 1 ila 5 kilometre yükseklikte bulunan bulutlara girecek dronların herhangi bir kimyasal kullanmayacağı belirtiliyor.

    Güneş santralleri için sıra dışı plan: Dronlar üretimi artıracak Tam Boyutta Gör

    Şirketin CEO’su Mete Karslıoğlu’na göre bu müdahale, bulutların yansıtıcılığını azaltarak güneş panellerine ulaşan ışık miktarını artırabilir. Karslıoğlu, alçak ve orta seviyeli yoğun bulutların güneş ışığını yüzde 73 ila 82 oranında azaltabildiğini belirtiyor.

    Meteoric’in modellerine göre yöntem, ABD’nin önemli elektrik şebekesi bölgelerinde mevcut güneş santrallerinin yıllık elektrik üretimini yüzde 10 ila 30 artırabilir. Şirket, yeni bir altyapı kurulmasına gerek kalmadan bu artışın megavat başına yaklaşık 5.000 ila 28.000 dolar değer yaratabileceğini öne sürüyor.

    Güneş santralleri için sıra dışı plan: Dronlar üretimi artıracak Tam Boyutta Gör

    Karslıoğlu, girişimin uzun vadeli hedefinin ise sistemi daha da büyüterek şiddetli fırtınaların ve kasırgaların etkisini azaltabilecek bir teknolojiye dönüştürmek olduğunu söylüyor. Şirket, ilk büyük ölçekli test uçuşunu 2027’de, ilk fırtına testini ise 2028’de gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Şirketin bulutları tam olarak nasıl dağıtacağı ise şu aşamada belirsizliğini koruyor. Meteoric, çalışan prototipinin laboratuvar ortamında oluşturulan yapay bir bulutu yüzde 13 oranında dağıtmayı başardığını söylüyor. Ancak bu deneyle ilgili önemli ayrıntılar henüz paylaşılmış değil.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    G
    gülenturk12 3 saat önce

    Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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