Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İspanya, güneş tarlalarını açık denizlere taşıyor: 500 kW'lık yüzer platform Valencia'ya ulaştı

    İspanya'nın ilk yüzer açık deniz güneş enerjisi platformu, saha testleri için Valencia'ya ulaştı. 500 kW kapasiteli sistem, açık denizde güneş enerjisi üretimini mümkün kılacak.

    İspanya, güneş tarlalarını denize taşıyor: 500 kW'lık yüzer platform Valencia'ya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi yatırımları artık yalnızca karasal güneş tarlalarıyla sınırlı kalmıyor. Arazi kullanımını azaltmak ve deniz yüzeylerini enerji üretimi için değerlendirmek isteyen şirketler, yüzer güneş enerjisi sistemlerine yönelmiş durumda. Özellikle açık deniz için geliştirilen yüzer güneş platformları, yenilenebilir enerji sektörünün üzerinde çalıştığı en dikkat çekici teknolojilerden biri olarak görülüyor. Bu alanda önemli bir adım da bu hafta İspanya'dan geldi.

    İspanya merkezli BlueNewables tarafından geliştirilen 500 kW kapasiteli açık deniz güneş enerjisi platformu, test edilmek üzere Valencia Limanı'na ulaştı.Ülkenin bu alandaki ilk platformu olmaözelliğinitaşıyan sistem, İspanyol enerji şirketi Naturgy ile yürütülen pilot proje kapsamında kullanılacak. Platform, limanın güney mendireğinin açıklarına yerleştirilecek ve burada gerçek deniz koşullarında kapsamlı testlerden geçirilecek.

    Tamamlandığında Yüzlerce Hanening Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

    Aslında Valencia'ya ulaşan bu platform daha büyük bir projenin ilk parçasını oluşturuyor. Mart 2025'te başlatılan proje kapsamında aynı tasarıma sahip iki adet yüzer platform kurulacak. Toplam 1 MW kurulu güce ulaşacak sistemin yılda yaklaşık 1.500 MWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Bu miktar, yüzlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede bir üretime karşılık geliyor.

    BlueNewables'ın geliştirdiği sistem yalnızca enerji üretmeyi değil, açık deniz güneş santrallerinin ekonomik olarak yaygınlaştırılmasını da hedefliyor. Şirket, platformları endüstriyel ve modüler üretim süreçleriyle imal ederek gelecekte çok daha büyük projelerin önünü açmayı planlıyor. Bu sayede üretim süresinin kısaltılması, bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve seri üretime geçişin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

    Katamaran benzeri bir tasarıma sahip olan her platform 64 metre uzunluğunda ve 41 metre genişliğinde bir güverteye sahip. Bu yapı üzerine toplam 600 adet güneş paneli yerleştiriliyor. Platformun açık denizde kullanılacak olması nedeniyle tasarımda dalga hareketleri, rüzgâr yükleri ve tuzlu suyun neden olduğu korozyon gibi zorlu çevresel koşullar da dikkate alındı. Böylece sistemin kıyıya yakın açık deniz bölgelerinde uzun yıllar boyunca güvenilir şekilde çalışması hedefleniyor.

    Hedef Bu Sistemi Küresel Pazara da Sunmak

    BlueNewables, geliştirdiği bu teknolojiyi yalnızca İspanya'da kullanmayı planlamıyor. Şirketin hedefi, açık deniz güneş enerjisi platformlarını küresel pazara sunarak farklı ülkelerde de kullanılabilecek ölçeklenebilir bir çözüm hâline getirmek.

    Eğer BlueNewables'ın geliştirdiği platform gerçek deniz koşullarındaki testlerden başarıyla geçerse, açık deniz güneş enerjisinin ticarileşmesi adına önemli bir kilometre taşı olabilir. Özellikle rüzgâr enerjisinin yaygın olduğu kıyı bölgelerinde, gelecekte açık deniz rüzgâr santralleri ile yüzer güneş platformlarının aynı sahalarda birlikte kullanılması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    esp ışığı neden yanar motor yağ eksiltme çözüm mitsubishi asx alınır mı dolap dolandırıcılığı kış lastiği yazın kullanılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell Pro 14 Premium PA14250
    Dell Pro 14 Premium PA14250
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum