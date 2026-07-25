İspanya, güneş tarlalarını açık denizlere taşıyor: 500 kW'lık yüzer platform Valencia'ya ulaştı

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi yatırımları artık yalnızca karasal güneş tarlalarıyla sınırlı kalmıyor. Arazi kullanımını azaltmak ve deniz yüzeylerini enerji üretimi için değerlendirmek isteyen şirketler, yüzer güneş enerjisi sistemlerine yönelmiş durumda. Özellikle açık deniz için geliştirilen yüzer güneş platformları, yenilenebilir enerji sektörünün üzerinde çalıştığı en dikkat çekici teknolojilerden biri olarak görülüyor. Bu alanda önemli bir adım da bu hafta İspanya'dan geldi.

İspanya merkezli BlueNewables tarafından geliştirilen 500 kW kapasiteli açık deniz güneş enerjisi platformu, test edilmek üzere Valencia Limanı'na ulaştı.Ülkenin bu alandaki ilk platformu olmaözelliğinitaşıyan sistem, İspanyol enerji şirketi Naturgy ile yürütülen pilot proje kapsamında kullanılacak. Platform, limanın güney mendireğinin açıklarına yerleştirilecek ve burada gerçek deniz koşullarında kapsamlı testlerden geçirilecek.

Tamamlandığında Yüzlerce Hanening Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

Aslında Valencia'ya ulaşan bu platform daha büyük bir projenin ilk parçasını oluşturuyor. Mart 2025'te başlatılan proje kapsamında aynı tasarıma sahip iki adet yüzer platform kurulacak. Toplam 1 MW kurulu güce ulaşacak sistemin yılda yaklaşık 1.500 MWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Bu miktar, yüzlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede bir üretime karşılık geliyor.

BlueNewables'ın geliştirdiği sistem yalnızca enerji üretmeyi değil, açık deniz güneş santrallerinin ekonomik olarak yaygınlaştırılmasını da hedefliyor. Şirket, platformları endüstriyel ve modüler üretim süreçleriyle imal ederek gelecekte çok daha büyük projelerin önünü açmayı planlıyor. Bu sayede üretim süresinin kısaltılması, bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve seri üretime geçişin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Her yüzeyi güneş paneline dönüştüren yeni teknoloji 23 sa. önce eklendi

Katamaran benzeri bir tasarıma sahip olan her platform 64 metre uzunluğunda ve 41 metre genişliğinde bir güverteye sahip. Bu yapı üzerine toplam 600 adet güneş paneli yerleştiriliyor. Platformun açık denizde kullanılacak olması nedeniyle tasarımda dalga hareketleri, rüzgâr yükleri ve tuzlu suyun neden olduğu korozyon gibi zorlu çevresel koşullar da dikkate alındı. Böylece sistemin kıyıya yakın açık deniz bölgelerinde uzun yıllar boyunca güvenilir şekilde çalışması hedefleniyor.

Hedef Bu Sistemi Küresel Pazara da Sunmak

BlueNewables, geliştirdiği bu teknolojiyi yalnızca İspanya'da kullanmayı planlamıyor. Şirketin hedefi, açık deniz güneş enerjisi platformlarını küresel pazara sunarak farklı ülkelerde de kullanılabilecek ölçeklenebilir bir çözüm hâline getirmek.

Eğer BlueNewables'ın geliştirdiği platform gerçek deniz koşullarındaki testlerden başarıyla geçerse, açık deniz güneş enerjisinin ticarileşmesi adına önemli bir kilometre taşı olabilir. Özellikle rüzgâr enerjisinin yaygın olduğu kıyı bölgelerinde, gelecekte açık deniz rüzgâr santralleri ile yüzer güneş platformlarının aynı sahalarda birlikte kullanılması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

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