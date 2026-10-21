Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş enerjisi santrallerinde çim biçme makinelerinin yerini koyunlar alıyor

    ABD'de yaygınlaşan güneş otlatmacılığı, güneş panellerinin altındaki otları koyunlarla kontrol ederek enerji şirketlerine tasarruf, çiftçilere ise yeni gelir kapısı sunuyor.

    Güneş tarlalarında çim biçme makinelerinin yerini koyunlar alıyor Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi santralleri hızla yaygınlaşırken panellerin bulunduğu arazilerin yönetimi için yeni bir iş kolu ortaya çıktı. ‘Solar grazing’ olarak adlandırılan bu yöntem, güneş panellerinin altındaki ve çevresindeki otların hayvanlar aracılığıyla kontrol edilmesine dayanıyor. Böylece santral işletmecileri, bitki örtüsünü yönetmek için mekanik biçme yöntemlerine daha az ihtiyaç duyarken tarımsal faaliyetlerin de devam etmesini sağlayabiliyor.

    Amerikan Güneş Enerjisi Otlatma Derneği (ASGA) İcra Direktörü Stacie Peterson'a göre uygulama, 2018 yılında ticari bir faaliyet haline geldi. ASGA ile ABD Enerji Bakanlığına bağlı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) verilerine göre yaklaşık 522 bin dönüm alanda 113 binden fazla koyun güneş panellerinin arasında otlatılıyor. 2025 yılı verileri henüz açıklanmadı ancak Peterson, sektörün büyümeyi sürdürdüğünü düşünüyor.

    Güneş santrallerinde koyun ve inek dönemi

    Güneş panellerinin çevresindeki otların kontrol edilmesi, santrallerin bakım çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Geleneksel yöntemde mekanik biçme ekipmanları kullanılırken hayvanlarla otlatma, bu ihtiyacı daha az fosil yakıt tüketerek karşılayabiliyor.

    Koyunlar, küçük boyutları ve panel sıraları arasında rahat hareket edebilmeleri sayesinde en çok tercih edilen hayvanlar arasında yer alıyor. Ayrıca bu yöntem, güneş enerjisi sahalarında tarımsal faaliyetlerin devam etmesini de sağlıyor. Bununla birlikte büyükbaş hayvanlarla otlatma seçeneği de deneniyor.

    ABD'li güneş enerjisi geliştiricisi Nexamp, 2019 yılında tek bir sahada başlattığı otlatma programını görülen fayda üzerine önemli ölçüde genişletmiş durumda. Şirket, son otlatma sezonunda beş eyaletteki 89 güneş enerjisi sahasında yaklaşık yaklaşık 8 bin 94 dönüm alanda hayvanlardan yararlandı.

    Enerji şirketleri ve çiftçiler birlikte kazanıyor

    Güneş tarlalarında çim biçme makinelerinin yerini koyunlar alıyor Tam Boyutta Gör
    Solar grazing veya güneş otlatmacılığı uygulaması, şirketlere yalnızca bitki örtüsünü kontrol etme imkanı sunmuyor. Sahada düzenli olarak bulunan çiftçiler, gevşemiş kablolar veya hasarlı çitler gibi sorunları da fark ederek bakım ekiplerine bildirebiliyor.

    Çiftçiler ise arazi yönetimi hizmetleri karşılığında gelir elde ediyor ve daha geniş otlatma alanlarına erişerek işletmelerini büyütebiliyor. Ayrıca hayvanların beslenmesini sağlayan meraların sağlıklı tutulması, çiftçilerin de doğrudan yararına oluyor.

    ABD'deki bir başka örnek, ReVision Energy ile Black Earth Grazing arasındaki iş birliği. 2024 yılında başlayan ortaklık kapsamında Black Earth Grazing, başlangıçta 40 koyunla yürüttüğü faaliyetlerini birkaç yüz hayvanlık bir sürüye çıkardı. İşletme bugün ReVision Energy'nin 11 topluluk tipi güneş enerjisi sahasında otlatma yapıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    306 gti 500 bin tl ye alınabilecek arabalar 200 ps transit hukuk okunur mu internet wan bağlı değil ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo A18 Pro
    Apple 13 inç MacBook Neo A18 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum