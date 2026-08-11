Güneş tutulması Avrupa'nın elektrik şebekesini test edecek: 9,7 GW'lık kayıp bekleniyor

Güneş tutulması, 12 Ağustos çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.15 ile 22.30 arasında gerçekleşecek. Ay'ın Güneş'in önünden geçmesiyle birlikte Avrupa'nın bazı bölgelerinde güneş panellerine ulaşan ışınım azalacak ve buna bağlı olarak elektrik üretiminde geçici bir düşüş yaşanacak.
Güneş enerjisinde 9.7 GW'lik kayıp bekleniyor
Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E) ve İspanyol şebeke operatörü Red Electrica'nın verilerine göre tutulma, Avrupa genelinde güneş enerjisi üretimini 9,7 GW'a kadar azaltabilir. Bu kaybın yaklaşık 5 GW'lık bölümünün İspanya ve Portekiz'de gerçekleşmesi bekleniyor.
ENTSO-E, Almanya, Fransa, İrlanda ve Kuzey İrlanda dahil olmak üzere tutulmadan etkilenecek ülkelerdeki şebeke operatörlerinin elektrik arzını korumak için gerekli önlemleri aldığını açıkladı. Bu önlemler arasında doğal gaz ve kömür santrallerinin üretiminin geçici olarak artırılması ve şebekenin frekansını dengede tutan Otomatik Frekans Geri Yükleme Rezervi'nin (aFRR) ayarlanması bulunuyor. Söz konusu sistem, elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki dengesizliklere hızlı şekilde müdahale ederek şebekenin kararlı çalışmasına yardımcı oluyor.
Avrupa'nın güneş enerjisine bağımlılığı artıyor
Güneş enerjisi, Avrupa Birliği'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünü karşılıyor. Güneş enerjisinin önemi özellikle yaz aylarında daha da artıyor. Klima kullanımının yükselmesiyle elektrik talebinin arttığı güney Avrupa ülkelerinde güneş enerjisi, gündüz saatlerinde şebekenin karşılanmasında önemli bir rol oynuyor.
Ancak Avrupa'nın elektrik şebekesi yaz aylarında yalnızca güneş tutulması nedeniyle değil, aşırı sıcaklıklar ve düşük nehir seviyeleri gibi faktörler nedeniyle de baskı altında bulunuyor. Son günlerde Romanya ve Macaristan'daki bazı nükleer santraller, sıcak hava dalgaları ve nehir seviyelerinin düşmesi nedeniyle üretimlerini durdurmak zorunda kaldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: