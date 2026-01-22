Giriş
    Güneş ve rüzgar enerjisi geçen yıl Avrupa'da fosil yakıtları ilk kez geride bıraktı

    Geçen yıl Avrupa genelinde rüzgar ve güneşten üretilen elektrik, fosil yakıtları ilk kez geride bıraktı. Rüzgar ve güneş toplam elektriğin %30’unu sağlarken, fosil yakıtların payı %29'a geriledi.

    Güneş ve rüzgar Avrupa'da fosil yakıtları ilk kez geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Ember tarafından yayımlanan Avrupa Elektrik Değerlendirmesi raporuna göre, geçen yıl Avrupa Birliği genelinde rüzgar ve güneşten üretilen elektrik, fosil yakıtları ilk kez geride bıraktı. Rüzgar ve güneş toplam elektriğin %30’unu sağlarken, fosil yakıtların payı %29’a geriledi.

    Rüzgar ve güneş enerjisinin geçen yıl öne geçmesinin en büyük nedeni, güneş enerjisinin hızlı yükselişi oldu. Güneşten elektrik üretimi 2025’te %20,1 artarak üst üste dördüncü yıl %20’nin üzerinde büyüme kaydetti. Böylece AB elektriğinin %13’ü güneşten sağlandı ve bu oran hem kömürün hem de hidroelektriğin önüne geçti.

    Yenilenebilir enerjinin payı %48'e ulaştı

    Genel tabloda yenilenebilir kaynakların payı 2025’te %48’e ulaştı. Hava koşulları üretim dağılımını etkiledi. Hidroelektrik %12 gerilerken, rüzgardan üretim %2 düştü. Yine de rüzgar, %17’lik payıyla AB’nin ikinci en büyük elektrik kaynağı olmayı sürdürdü.

    27 ülkenin 14’ünde rüzgar ve güneş, tüm fosil yakıtların toplamından daha fazla elektrik sağladı. Son beş yılda rüzgar ve güneşin payı %20’den %30’a yükselirken, fosil yakıtların payı %37’den %29’a indi. Nükleer ve hidroelektrik ise büyük ölçüde yatay seyretti.

    Doğalgazla çalışan santrallerin üretimi ise 2025’te %8 arttı ve hidroelektrik üretiminin bıraktığı boşluğu doldurdu. Buna rağmen doğalgaz kullanımı uzun vadede düşüş eğiliminde ve 2019’daki zirvenin hala %18 altında seyrediyor.

    Kömür kullanımı tarihi seviyelere geriledi

    Kömürden elektrik üretimi ise düşüşünü sürdürdü. 2025’te AB elektriğindeki payı %9,2’ye inerek tarihi dip seviyeye indi. On yıl önce elektriğin yaklaşık dörtte birini sağlayan kömür, bugün 19 AB ülkesinde ya hiç kullanılmıyor ya da payı %5’in altında. Almanya ve Polonya gibi kömüre daha bağımlı ülkelerde bile kömürden üretim tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi.

    Kaynakça https://ember-energy.org/latest-insights/european-electricity-review-2026/ https://electrek.co/2026/01/21/wind-and-solar-overtook-fossil-fuels-across-europe-in-2025/
