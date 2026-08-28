Elektrik üreten cam tavan: Çinli Hongqi'den perovskit güneş paneli hamlesi

Çin'in en köklü binek otomobil üreticisi Hongqi, bu sorunu aşarak otomotiv sektöründe bir ilke imza attı ve perovskit (kalsiyum titanyum oksit) tabanlı fotovoltaik (PV) panoramik cam tavan prototipini başarıyla ürettiğini duyurdu.
Hongqi EHS7 elektrikli SUV modeli üzerinde sergilenen yeni nesil cam tavan; geleneksel silikon panellere göre çok daha hafif, esnek, ince ve yüksek enerji dönüşüm verimliliğine sahip yapısıyla öne çıkıyor.
Anlık 300W güç ve yılda 400 kWsa temiz enerji
Üretilen bu enerji; klima, araç içi buzdolabı ve park halindeki "nöbetçi modu" gibi düşük voltajlı tüketim kalemlerini araç bataryasına yük bindirmeden çalıştırabiliyor.
Gelecekte günde 80 km "ücretsiz" menzil
Hongqi’nin vizyonu sadece cam tavanla sınırlı değil. Çinli dev, ilerleyen aşamalarda perovskit güneş paneli elemanlarını aracın kaputu ve diğer gövde panellerine de entegre etmeyi hedefliyor.
4.925 mm uzunluğundaki EHS7 crossover modeliyle elektrikli pazarındaki iddiasını artıran Hongqi, batarya teknolojilerinde de dev adımlar atıyor. Şirket, yeni nesil modellerinde BYD'nin 9 dakikada %10'dan %97'ye şarj imkanı tanıyan flaş şarj altyapısını kullanacağını ve 380 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal batarya prototiplerini test etmeye başladığını bildirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim