Elektrik üreten cam tavan: Çinli Hongqi'den perovskit güneş paneli hamlesi

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Tam Boyutta Gör Araç tavanlarına güneş paneli yerleştirme fikri oldukça cezbedici olsa da, geleneksel kristal silikon panellerin kırılgan yapısı ve düşük verimliliği bu teknolojinin seri üretimde yaygınlaşmasını engelliyordu.

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Çin'in en köklü binek otomobil üreticisi Hongqi, bu sorunu aşarak otomotiv sektöründe bir ilke imza attı ve perovskit (kalsiyum titanyum oksit) tabanlı fotovoltaik (PV) panoramik cam tavan prototipini başarıyla ürettiğini duyurdu.

Hongqi EHS7 elektrikli SUV modeli üzerinde sergilenen yeni nesil cam tavan; geleneksel silikon panellere göre çok daha hafif, esnek, ince ve yüksek enerji dönüşüm verimliliğine sahip yapısıyla öne çıkıyor.

Anlık 300W güç ve yılda 400 kWsa temiz enerji

Tam Boyutta Gör Hongqi Ar-Ge ekibi; su, oksijen ve ultraviyole ışınlara karşı son derece hassas olan perovskit malzemesini kavisli cam yüzeye entegre etmeyi başardı. Anlık olarak 300W gerçek zamanlı güç üretimi gerçekleştiren bu özel panoramik tavan yılda yaklaşık 400 kWsa temiz elektrik üretebiliyor.

Üretilen bu enerji; klima, araç içi buzdolabı ve park halindeki "nöbetçi modu" gibi düşük voltajlı tüketim kalemlerini araç bataryasına yük bindirmeden çalıştırabiliyor.

Gelecekte günde 80 km "ücretsiz" menzil

Hongqi’nin vizyonu sadece cam tavanla sınırlı değil. Çinli dev, ilerleyen aşamalarda perovskit güneş paneli elemanlarını aracın kaputu ve diğer gövde panellerine de entegre etmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Bu entegrasyon tamamlandığında araç, sadece güneşten günde 10 kWsa elektrik üreterek kullanıcılarına günlük 80 km'ye varan tamamen ücretsiz sürüş menzili sağlayacak. Şirket verilerine göre bu rakam, Çin'deki bir sürücünün günlük ulaşım ihtiyacının %85'inden fazlasını tek başına karşılıyor.

4.925 mm uzunluğundaki EHS7 crossover modeliyle elektrikli pazarındaki iddiasını artıran Hongqi, batarya teknolojilerinde de dev adımlar atıyor. Şirket, yeni nesil modellerinde BYD'nin 9 dakikada %10'dan %97'ye şarj imkanı tanıyan flaş şarj altyapısını kullanacağını ve 380 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal batarya prototiplerini test etmeye başladığını bildirdi.

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Güneşle şarj olan SUV: Hongqi'den perovskit tavan hamlesi

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