Güneşten elektrik üreten tente: Hem gölge hem de enerji sağlıyor

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Almanya merkezli girişim Solar Markise, güneşten korunma ile elektrik üretimini tek üründe birleştiren fotovoltaik tente çözümünü tanıttı. Konut ve ticari kullanım için geliştirilen sistem, iki farklı güç seçeneğiyle sunuluyor ve ürettiği elektriğin doğrudan tüketilmesini hedefliyor.

İki farklı modelle geliyor

Şirketin geliştirdiği SolarMarkise serisi, M ve L olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. M modeli 1,35 kW, L modeli ise 1,8 kW kurulu güce sahip. İki model arasındaki temel fark boyut ve ağırlık değerlerinde bulunuyor.

SolarMarkise M, 3,51 x 3 metre ölçülerinde ve 77 kilogram ağırlığında. Daha büyük olan SolarMarkise L ise 4,35 x 3 metre boyutlarında ve 100 kilogram ağırlığında. Her iki modelde de alüminyum iskelet üzerine yerleştirilmiş, sarılabilir yapıda güneş paneli kumaşı kullanılıyor.

Solar Markise'nin paylaştığı teknik bilgilere göre tenteler %100 UV koruması sunuyor ve tamamen su geçirmez yapıya sahip. Güçlü rüzgarlara karşı dirençli olan sistemde her bir güneş paneli modülü 450 W güç üretiyor ve %15 verimlilik sunuyor. Ürünlerde monokristal güneş hücreleri kullanılırken, paneller 10 yıl ürün garantisi ile geliyor.

Elektrik doğrudan ev veya iş yerinde kullanılabiliyor

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SolarMarkise sistemleri, Almanya'da balkon tipi fotovoltaik enerji sistemi olarak kayıt altına alınıyor. Bu nedenle şebekeye aktarılabilecek güç 800 W ile sınırlandırılıyor. Şirketin amacı ise üretilen elektriğin doğrudan evlerde veya ticari işletmelerde tüketilmesi. Bu ürünler ayrıca karavanlara da entegre edilebiliyor.

Şirket, sistemlerle birlikte gerekli inverter çözümlerini sağlarken fiyatlar geleneksel tentelerden biraz daha yüksek. SolarMarkise M modeli 4.499 euro, L modeli ise 5.499 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Şirkete göre bu fiyatlar, benzer kalitedeki geleneksel tentelere kıyasla %10 ila %15 daha yüksek.

Şirket, sistemlerin 2 ila 4 saat içinde kurulabildiğini belirtiyor. İlk pilot uygulamalar ise yıl başlarında devreye alındı.

Güneşten elektrik üretiminde yeni rekor! 20 sa. önce eklendi

Solar Markise, şu anda ağırlıklı olarak restoranlar başta olmak üzere ticari müşterilere odaklanıyor. Ayrıca tente satıcıları, güneş enerjisi kurulum firmaları ve mimarlar da şirketin hedef kitlesi arasında yer alıyor.

Şirket orta vadede Almanya, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan DACH bölgesine yayılmayı planlıyor. Daha uzun vadede ise güneş enerjili panjur, katlanabilir tente ve şemsiye gibi yeni gölgelendirme ürünleri geliştirmeyi hedefliyor.

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