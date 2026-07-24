Güneşten elektrik üretiminde yeni rekor!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrik üretiminde yeni santrallerin devreye alınmasıyla birlikte yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayında güneşten elektrik üretiminde ve yenilenebilir kaynaklardan üretimde rekor seviyeye ulaşıldı.

Güneş enerjisinde aylık üretim rekoru

Haziran ayında Türkiye’de güneş enerjisinden 4,99 milyar kilovatsaat elektrik üretilerek ulaşarak tüm zamanların en yüksek aylık üretimi elde edildi. Haziran’da toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü güneş enerjisinden karşılandı. Haziran’da güneşli gün sayısının artması ve ülkemizdeki güneş enerjisi kapasitesi her geçen gün artması bu rekorda etkili oldu.

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Yenilenebilir enerji payı zirve yaptı

Haziran ayında bir rekor da yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminden geldi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam 20,65 milyar kilovatsaat elektrik üretilerek en yüksek aylık üretim miktarı elde edildi. Haziran’da toplam üretimin yüzde 68’i yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Ocak-Haziran döneminde yenilenebilir kaynaklardan 108,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilerek önceki yılların aynı dönemlerine göre miktar bazında en yüksek değerlere ulaşıldı.

Önceki aylarda olduğu gibi hidroelektrik santralleri en büyük payı almaya devam ediyor. Haziran ayında hidrolik kaynaklardan 10,54 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Bu üretim, toplam üretimin yüzde 34,7'sine karşılık geldi. Hidroelektriği yüzde 16,4 payla güneş enerjisi izlerken, rüzgar santralleri 3,44 milyar kilovatsaat üretimle yüzde 11,3 pay aldı. Yerli kömür yüzde 11,2, ithal kömür yüzde 10,9 ve doğal gaz ise yüzde 9,7 payla üretime katkı sağladı.

Yerli kaynaklardan elektrik üretiminde 6 aylık rekor elde edildi. Ocak-Haziran 2026 döneminde yerli kaynaklardan toplam 130,9 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşti.

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