Güney Avustralya eyaleti, elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden sağladı

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Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeler ve gitgide azalan kurulum maliyetleri, güneş enerjisini gün geçtikçe daha popüler hale getiriyor. Belli coğrafyalarda yeni yeni filizlenen güneş enerjisi tercihi, bazılarında ise ciddi bir oranda ön saflarda yer almakta. Bu bölgelerden biri de Güney Avustralya eyaleti.

Yaklaşık 1.6 milyon nüfusuyla Avustralya'nın en büyük beşinci nüfusa sahip bölgesi ve 983482 km²'lik yüzölçümüyle Avustralya'nın dördüncü büyük eyaleti olan Güney Avustralya, güneş enerjisi kullanımının son derece yaygın olduğu bir yer. Özellikle her üç evden birinde kurulu olan çatı üstü güneş panellerinin yaygın olarak tercih edildiği eyalet, geçtiğimiz haftalarda bir rekorla gündeme geldi.

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Eyalet sınırları göz alındığında kendi klasmanında bir dünya rekoru olan gelişmede, kısa süreliğine de olsa eyaletin elektrik ihtiyacının %100’ü güneş enerjisinden sağlandı. 12:00-13:00 saatleri arası, bir saat süreyle sadece güneş enerjisinden üretilen elektriği kullanan eyaletin kırdığı rekor 11 Ekim günü gerçekleşti.

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Çatı üstü güneş panellerine yapılan yatırımın meyvesini kısa süreliğine de olsa toplayan eyalet, bu paneller sayesinde rekor günü şebekeye 992MW enerji sağladı. 11 Ekim günü bölgede kurulu diğer güneş çiftliklerinin şebekeye katkısı ise 313MW oldu. Yetkililer, eyalette 2bin 500’ü 2020 yılı içinde olmak üzere toplamda 288 bin kurulu çatı üstü güneş paneli sistemi olduğunu ifade etti.

Yaşanan gelişme kapsamında Avustralya Enerji Pazarı İşletmeleri (AMEO) CEO’su Audrey Zibelman bir açıklama yaptı. Zibelman açıklamasında “Güney Avustralya catı üstü güneş paneli kurulumunda patlama yaşıyor. Önümüzdeki 14 ay içinde 36 bin kurulum daha gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu da Güney Avustralya elektrik şebekesine olan talebin %100’ünün çatı üstü güneş enerjisiyle karşılanabileceği anlamına geliyor. Küresel enerji remine baktığımızda bu inanılmaz bir gelişme” ifadelerini kullandı.

https://newatlas.com/energy/entire-state-south-australia-solar-power-world-first/

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