Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güney Avustralya eyaleti, elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden sağladı

    1.6 milyon insanın yaşadığı Güney Avustralya eyaleti 11 Ekim günü, kısa bir süreliğine de olsa elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden elde etti. Gelişme, klasmanında dünya rekoru getirdi.
    4 sa.
    1,1b
    22
    8
    Alternatif Enerji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Güney Avustralya eyaleti, elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden sağladı
    Tam Boyutta Gör

    Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeler ve gitgide azalan kurulum maliyetleri, güneş enerjisini gün geçtikçe daha popüler hale getiriyor. Belli coğrafyalarda yeni yeni filizlenen güneş enerjisi tercihi, bazılarında ise ciddi bir oranda ön saflarda yer almakta. Bu bölgelerden biri de Güney Avustralya eyaleti.

    Yaklaşık 1.6 milyon nüfusuyla Avustralya'nın en büyük beşinci nüfusa sahip bölgesi ve 983482 km²'lik yüzölçümüyle Avustralya'nın dördüncü büyük eyaleti olan Güney Avustralya, güneş enerjisi kullanımının son derece yaygın olduğu bir yer. Özellikle her üç evden birinde kurulu olan çatı üstü güneş panellerinin yaygın olarak tercih edildiği eyalet, geçtiğimiz haftalarda bir rekorla gündeme geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor

    Ayrıca Bkz. "Türkiye, rüzgâr türbini üretiminde Avrupa’da 5. sırada yer aldı"

    Eyalet sınırları göz alındığında kendi klasmanında bir dünya rekoru olan gelişmede, kısa süreliğine de olsa eyaletin elektrik ihtiyacının %100’ü güneş enerjisinden sağlandı. 12:00-13:00 saatleri arası, bir saat süreyle sadece güneş enerjisinden üretilen elektriği kullanan eyaletin kırdığı rekor 11 Ekim günü gerçekleşti.

    Güney Avustralya eyaleti, elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden sağladı
    Tam Boyutta Gör

    Çatı üstü güneş panellerine yapılan yatırımın meyvesini kısa süreliğine de olsa toplayan eyalet, bu paneller sayesinde rekor günü şebekeye 992MW enerji sağladı. 11 Ekim günü bölgede kurulu diğer güneş çiftliklerinin şebekeye katkısı ise 313MW oldu. Yetkililer, eyalette 2bin 500’ü 2020 yılı içinde olmak üzere toplamda 288 bin kurulu çatı üstü güneş paneli sistemi olduğunu ifade etti.

    Yaşanan gelişme kapsamında Avustralya Enerji Pazarı İşletmeleri (AMEO) CEO’su Audrey Zibelman bir açıklama yaptı. Zibelman açıklamasında “Güney Avustralya catı üstü güneş paneli kurulumunda patlama yaşıyor.  Önümüzdeki 14 ay içinde 36 bin kurulum daha gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu da Güney Avustralya elektrik şebekesine olan talebin %100’ünün çatı üstü güneş enerjisiyle karşılanabileceği anlamına geliyor. Küresel enerji remine baktığımızda bu inanılmaz bir gelişme” ifadelerini kullandı.



    https://newatlas.com/energy/entire-state-south-australia-solar-power-world-first/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Starrk35 4 sa. en beğenilen
    Bir şu adamların şehir fotoğraflarına bakın, bir de bizim şehirlerimizin fotoğraflarına.
    Aramızda 200 yıl medeniyet farkı var resmen.
    4 Yanıt Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 sa.
    Bizde olsa hemen "Güneş Enerjisi" vergisi gelir. Beleş enerji varken buna bile yanlarlar, merak etmeyin.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 sa. Starrk35
    En az 200 yıl ya, 1000 yıl diyorum ben en az.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcebi001 (murat çebi) 19 dk.
    Ülkemizin nüfusu 20 milyon olsaydı belki bizde oradan daha iyi durumda olurduk...tüm ticari geçiş yolları, enerji yolları ,en eski tarım toprakları bizde birde envai çeşit yeraltı madeni de var fakat olmayanlar şunlar..

    Eğitimsiz dolayısıyla plansız çoğalan insanlar..
    Eğitimsiz kalitesiz yöneticiler...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Denamint 1 sa.
    Avustralya gerçekten değişik bir yer.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Starrk35 4 sa. en beğenilen
    Bir şu adamların şehir fotoğraflarına bakın, bir de bizim şehirlerimizin fotoğraflarına.
    Aramızda 200 yıl medeniyet farkı var resmen.
    4 Yanıt Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 sa. Starrk35
    En az 200 yıl ya, 1000 yıl diyorum ben en az.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 sa. Starrk35
    200 az. Çok çok daha fazlar fark var.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WienerWald (Arda ) 1 sa. Starrk35
    Farklı etkenler var ancak haklısınız. Vizyon çok önemli bir konu ve bir şeyi inşaa etmeden planını projesini geleceği ön görüp dizayn etmek , alt yapıyı ona göre oluşturmak çok büyük unsurlar .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 sa.
    Bizde olsa hemen "Güneş Enerjisi" vergisi gelir. Beleş enerji varken buna bile yanlarlar, merak etmeyin.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: Aylık abonelik 99 dolar 1 sa. Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı 1 sa. Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı ön siparişe açıldı 2 sa. Samsung Display; Huawei ile ticaret için lisans aldı 2 sa. Redmi K30S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. Mandalorian Xbox One kontrolcüsü satışa çıkıyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Güney Avustralya eyaleti, elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden sağladı Sonraki iPhone 12 kutusundan kulaklığın kaldırılması AirPods satışlarına yarayacak 16 sa. Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor 16 sa. Nintendo Switch Pro, mini LED ekranla gelebilir 17 sa. Garmin, oyunculara yönelik akıllı saatini tanıttı 17 sa. NASA duyurdu: Ay'da düşündüğümüzden çok daha fazla su var 17 sa. iPhone 12 Pro'daki LIDAR teknolojisi, boy ölçmek için kullanılabiliyor 18 sa. Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu 18 sa. Samsung Galaxy S21 Ultra'nın teknik özellikleri netleşiyor 19 sa. iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu 19 sa. PUBG, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 60 FPS'de çalışacak 20 sa. Chrome OS'a karanlık mod geliyor 20 sa. Otomotivden elde edilen yıllık ÖTV gelirinde yüzde 109 artış hedefleniyor 21 sa. Tüm veriler güvende | QNAP TS453D NAS video inceleme 21 sa. LG Q52 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.6 inç ekran, NFC, dört arka kamera 21 sa. Şık tasarımıyla Acer ConceptD 300 satışa çıkıyor 22 sa. LG TONE Free FN7 gürültü engelleme yapabiliyor 22 sa. Profesyoneller için Acer ConceptD 7 ve 7 Pro dizüstü modelleri satışa çıkıyor 23 sa. Pakistan'ın üçüncü "MİLGEM" korveti kızağa yerleşti 23 sa. İstanbullulara 2 gün sınırsız internet müjdesi 1 gün Oto yedek parça fiyatlarında kısa sürede ciddi artış yaşandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    1v1 LoL Turnuvası Red Bull Solo Q Finali Bugün Gerçekleşecek!
    Bölüm Sonu Canavarı
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales'te J. Jonah Jameson'a İlk B...
    Bölüm Sonu Canavarı
    💰 Dolar=8,16 - Euro=9,64 - Altın=498 | 27 EKİM 💰
    DH Forum
    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    DonanımHaber
    İkinci el otomobil fiyatları ne zaman normale dönecek?
    DonanımHaber
    Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Galaxy Tab A 10.1 ve...
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Elektrikli Hummer'ın "yengeç modu" nasıl çalışıyor? İşte videosu
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız